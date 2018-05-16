Украинскую елку в Ватикане открыли духовенство РКЦ, УГКЦ и УПЦ

В Ватикане на площади Святого Петра 16 декабря прошла акция «Украинское Рождество в Ватикане», во время которой торжественно зажжены огни новогодней елки из Украины.

Перед началом торжеств многочисленную украинскую громаду принял на аудиенции Папа Бенедикт XVI. Участие в официальных мероприятиях приняли представители украинских властей, главы и представители Церквей Украины и многочисленные украинцы, которые приехали из разных регионов Италии и Украины.

Еще до начала официальной церемонии на площади звучали колядки в исполнении украинских художественных коллективов.

Торжественная часть началась исполнением ватиканского гимна, после чего состоялось засвечение елки. Украинский мальчик нажал пусковую кнопку, а оркестр Ватиканской жандармерии исполнил гимн Украины.

После завершения официальной части началось угощение украинскими рождественскими блюдами.

ПАПА БЕНЕДИКТ XVI: ЗАВЕРЯЮ ПОСТОЯННОЕ УПОМИНАНИЕ В МОЛИТВАХ ЗА УКРАИНУ И ВСЕХ УКРАИНЦЕВ

На аудиенции Папа Бенедикт XVI поблагодарил украинскую делегацию за елку, которая в этом году украшает площадь Святого Петра.

В аудиенции со Святейшим Отцом приняли участие Святослав Шевчук, глава УГКЦ; Высокопреосвященный Мечислав Мокшицкий, глава Конференции Римско-Католических Епископов Украины; преосвященный Милан Шашик, епарх Мукачевский; представители Православной Церкви, многочисленные священники, монашествующие, семинаристы, художественные коллективы, паломники из Украины и представители Украинской громады Рима. Правительственную делегацию возглавлял вице-премьер Борис Колесников.

Обращаясь к Папе, Б.Колесников выразил надежду, что путь, который преодолела украинская елка в Ватикан, «еще больше укрепит наши собственные национальные традиции и поможет понять их глубокий смысл».

Он поблагодарил Римского Первосвященника за внимание к ситуации в Украине: «В августе этого года наши соотечественники уважительно отнеслись к вашим теплым поздравлениям из Кастельгандольфо по случаю 20-й годовщины Независимости Украины», - сказал вице-премьер-министр, а в завершение подарил Папе икону Собора отцов Киево-Печерской Ларвы.

«Дорогие братья и сестры! Я рад вас принять и к каждому из вас обратить свое искреннее приветствие», - начал свое слово Бенедикт XVI на украинском языке.

Далее, говоря по-итальянски, Святейший Отец приветствовал собравшихся, а через них - всех украинцев на родине и рассеянных по миру.

«Эта елка будет стоять рядом с вертепом, - отметил Папа, - вплоть до конца рождественских праздников, чтобы ею восхищались жители Рима и паломники, прибывающие сюда со всех частей мира. Она является красноречивым символом Рождества, так как своими, всегда зелеными ветками, напоминает о продолжительности жизни, елка является также знаком народной религиозности вашей земли и христианских корней вашей культуры».

Бенедикт XVI пожелал, чтобы эти корни укрепляло национальное единство, способствуя распространению аутентичных и общих ценностей. «Это ваше паломничество вызовет во всей украинской христианской общине обновленное стремление с радостью жить верой и свидетельствовать ее и способствовать распространению ценностей жизни, солидарности и мира, которые нам каждый год дарует Рождество Христово», - отметил он.

«Еще раз искренне благодарю всех вас, ваших сотрудников, которые остались на родине и тех, кто приложил усилия для перевозки елки, - отметил Бенедикт XVI, снова по-украински. - Спасибо за вклад, который каждый из вас сделал с большим великодушием. Пользуясь этим благоприятным случаем, чтобы передать вам самые добрые пожелания по случаю близкого Рождества и рождественских праздников. Уверяю постоянную память в молитвах за вас, за ваши семьи, за Украину и всех украинцев, от всего сердца разделяя Апостольское благословение. Благодатного вам Рождества! "

АРХИЕПСИКОП ПОЛТАВСКИЙ И МИРГОРОДСКИЙ УПЦ ФИЛИПП: У НАС ОДНО ЕВАНГЕЛИЕ И МНОГО ПРОБЛЕМ, КОТОРЫЕ НАДО РЕШАТЬ ВМЕСТЕ

В торжественной церемонии зажжения новогодних огней Украинской елки на площади Святого Петра приняли участие представители Украинской Православной Церкви, делегацию возглавлял архиепископ Полтавский и Миргородский Филипп, председатель Миссионерского отдела и Отдела религиозного образования и катехизации при Священном Синоде УПЦ.

«Это очень приятное событие, что на площади Святого Петра стоит елка именно с Украины, и все католики, греко-католики, которые будут приезжать в Ватикан, в Рим в эти рождественские праздники, смогут радоваться этой елке. Для нас это очень приятно, и мы приветствуем христиан западного обряда, католиков с наступающим праздником Рождества Христова, которое будет уже 25 декабря... С одной стороны мы пришли порадоваться этому празднику, но с другой стороны - перед секулярным миром, в частности в Европе, даже существует понятие «постхристианская Европа», я думаю, что у нас с Католической Церковью много общего, у нас одно Евангелие, один Христос, и много таких проблем, которые надо решать вместе »

ГЛАВА УГКЦ СВЯТОСЛАВ (ШЕВЧУК): ЭТО ДЕРЕВО ЯВЛЯЕТСЯ СИМВОЛОМ МИРА И СОТРУДНИЧЕСТВА

«...Елка, которую Украина сегодня дарит Святейшему Отцу, является символом рождественского единства и мира. Прежде, является символом единства украинской земли, поскольку это красивое дерево, которое происходит из прекрасного региона Закарпатья, сегодня представляет все регионы Украины и все национальности, которые в ней проживают. Эта елка является символом единства и мира в Католической Церкви в Украине, что существует в византийском и латинском обряде. Елка сегодня дает миру ощутимый знак единства и братского сотрудничества между местными католическими Церквями в Украине.

Эта елка является свидетельством сыновней преданности и общение украинских католиков с Преемником святого Петра, Его Святейшеством Папой Бенедиктом XVI. Это дерево является символом мира и сотрудничества между Католической Церковью и Православной Церковью в Украине, заверенных представительством наших православных братьев, собравшихся здесь с нами на этой древней площади Святого Петра.

Открывая рождественскую елку, хотим ко всему мира обратиться с призывом к единству и миру, потому что единство и мир являются необходимыми ценностями для построения процветающего и безопасного общего будущего...»

ВЛАДЫКА УГКЦ МИЛАН ШАШИК: БОЛЬШИНСТВО УКРАИНСКИХ ХРИСТИАН СТРЕМИТСЯ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ И ЖИТЬ В ЕДИНСТВЕ ХРИСТОВОЙ ЦЕРКВИ

«Мы находимся на этой прекрасной площади Святого Петра, посредине которой находится обелиск, который свидетельствует о мученической смерти Святого Петра. Этот обелиск находился в Амфитеатре Нерона, где погиб и засвидетельствовал свою любовь ко Христу первый Папа и епископ Рима Святой Петр. У этого обелиска теперь находится другой свидетель: эта прекрасная рождественская елка из Закарпатья, из нашей епархии.

Мы отмечаем столетие со дня рождения нашего священномученика Теодора и 75-летие его священнической хиротонии, произошедших здесь в Риме. Именно 10 лет назад состоялась его беатификация, вместе с другими украинскими мучениками и исповедниками веры византийской и латинской церквей... Мы отпраздновали 20-летие Независимости и благодарим Господа Бога за дар религиозной свободы: после многих лет жесткого преследования Церкви и всех христиан, особенно, католических византийской и латинской церквей, мы можем свидетельствовать свою веру.

Эта елка выросла за 5 километров от места, где родился и рос наш священномученик Теодор, поэтому можем сказать, что это дерево является свидетелем его жизни. Оно свидетельствует о том, что мы, Украина, находимся в центре Европы и что большинство украинских христиан действительно стремится свидетельствовать и жить единством Церкви Христовой и жить в мире... »

АРХИЕПИСКОП УГКЦ МЕЧИСЛАВ МОКШИЦКИЙ: ЭТИМ ЖЕСТОМ СТРЕМИМСЯ ВЫРАЗИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУР НАШИХ ЦЕРКВЕЙ В УКРАИНЕ

«...Этим жестом хотим выразить Святейшему Отцу Иоанну Павлу II и Апостольской Столице нашу благодарность за восстановление структур наших Церквей в Украине и за его визит в Украину, которым он благословил наш народ и укрепил его веру и надежду... Для Папы Бенедикта XVI рождественская елка является очень важной вещью, традиции, с которой он чувствует себя связанным с детством. Это же именно с его Баварии происходит эта традиция.

Елку на этой площади Святого Петра всегда встречали с любовью и уважением, она никогда не вызывала протестов или неприязни. Можно даже сказать, что установка рождественской елки была исполнением литургического периода Адвента, жестом и обрядом, который эта площадь переживает всегда по-новому... »

Подготовила Анастасия Горобец, "УНИАН-Религии".

По информации "Радио Ватикан"