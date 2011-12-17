В Киеве журналисты и священнослужители «выясняли» отношения

В Киеве 16 декабря состоялась межконфессиональная встреча журналистов, пишущих на религиозную тематику в светских и церковных СМИ, со священнослужителями. На мероприятии присутствовали около сотни делегатов со всей Украины. Последний раз журналисты и представители различных церквей собирались на форум "Медиа-мобилизациия" в ноябре прошлого года.

«Мы долго ждали этого события, чтобы снова встретиться в этом круге, - обратился к присутствующим римо-католический священник о. Николай МИШКОВСКИЙ. - Мы принадлежим к разным Церквям, имеем различные взгляды на многое из вещей, но нас объединяет общее желание - сделать что-то полезное, важное для своих сообществ, для Бога».

В последние годы, как отмечали организаторы, религиозная тематика стала все чаще появляться в СМИ. Однако в освещении церковных вопросов журналистам светских изданий порой не хватает глубокого понимания религиозного контекста.

«В то же время представители СМИ часто не имеют возможности получить качественной экспертной оценки со стороны священнослужителей», - отметил в своей речи директор РИСУ Тарас АНТОШЕВСКИЙ.

Тематика докладов на форуме "Медиа-мобилизациия" была чрезвычайно широкой. От того, как можно заработать деньги в Интернете, к теме осталось ли в СМИ место для морали или про «желтые» новости.

Перед собравшимися выступили известные журналисты и редакторы Вахтанг КИПИАНИ, Виталий ПОРТНИКОВ, Сергей ЛЕЩЕНКО и Алексей ШАЛАЙСКИЙ.

Впоследствии они имели возможность публично подискутировать с представителями трех Церквей (УГКЦ, РКЦ в Украине и ЦВХЕ) и журналистами на тему их взаимоотношений.

Священнослужители остались довольны ходом дискуссий.

«Мы многое открыли нового для себя. Думаю, и журналисты тоже услышали что-то полезное», - сказал о. Николай МИШКОВСКИЙ.

РІСУ