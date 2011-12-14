УПЦ КП передумала объединяться с УАПЦ

Объединительный процесс между УПЦ КП и УАПЦ, начавшийся осенью этого года, потерпел неудачу. В срыве диалога духовенство Киевского Патриархата обвинило представителей УАПЦ и, в частности, митрополитов Мефодия и Андрея, которые выдвинули неприемлемые условия - отставку Патриарха Филарета. 13 декабря в Киеве на заседании Священного Синода епископы УПЦ КП по этому поводу приняли обращение, в котором выразили свою позицию. Об этом сообщает официальный сайт Киевского патриархата.

В документе владыки УПЦ КП напомнили, что две Украинские Церкви не раз предпринимали попытки объединиться.

«Первая попытка объединения была осуществлена в 2000-2001 гг, когда в Константинополе в резиденции Вселенского Патриарха был подписан «Симфонитикон», продолжением которого были договоренности на встрече в Тернополе. Однако эти договоренности не привели к объединению, потому Предстоятель УАПЦ Митрополит Мефодий и некоторые другие архиереи поставили условием объединения отставку Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета. Такое же требование было выдвинуто и в итоге второй попытки диалога, который проходил осенью 2005 г. », - говорится в обращении.

Согласиться на такие требования епископат Киевского Патриархата категорически отказывается, считая, что Предстоятель Филарет имеет наибольший опыт архиерейского служения. Кроме того, отстранение от церковного руля Главы УПЦ КП Филарета, по их мнению, является «многолетней мечтой Московской Патриархии», которую сейчас пытаются реализовать «руками упомянутых деятелей УАПЦ».

«Нам же фактически предлагают обменять нашего Патриарха на архиереев Автокефальной Церкви. То есть - они придут только тогда, когда Патриарх Филарет уйдет. Есть ли нашей Церкви хоть малейший смысл соглашаться на это?», - спрашивают владыки УПЦ КП.

Синод УПЦ КП напоминает, что многие представители высшего руководства УАПЦ некогда находились в Киевском Патриархате и занимали там высокое положение.

«Митрополит Мефодий в 1995 г. был управляющим делами УПЦ КП, митрополит Андрей был в 1992-95 гг постоянным членом Священного Синода. Большинство нынешнего епископата УАПЦ являются бывшими священниками Киевского Патриархата, которые ушли из нашей Церкви ради получения епископства».

Проанализировав все предложения представителей УАПЦ, Синод епископов УПЦ КП решил:

1. Отметить, что несмотря на официально заявленную в сентябре 2011 г. Предстоятелем УАПЦ Митрополитом Мефодием и Архиерейским Собором УАПЦ готовность к конструктивному диалогу об объединении с УПЦ Киевского Патриархата, такой диалог фактически не происходит из-за нежелания Предстоятеля УАПЦ Митрополита Мефодия и главы комиссии митрополита Андрея. Эту их позицию разделяют и еще некоторые архиереи УАПЦ.

2. Напомнить, что так же действовало руководство УАПЦ во время двух предыдущих попыток вести диалог об объединении - в 2000-2001 гг и в 2005 г., когда процесс принятия решений затягивался, а согласованные договоренности и принятые решения затем отвергались.

3. Руководство УАПЦ одним из условий объединения выдвигает отстранения Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета от руководства Церковью.

Эти же стремления Московский Патриархат имеет за последние 20 лет, а потому очевидно, что иерархи, которые выдвигают требование отставки Патриарха Филарета, в действительности исполняют желания Русской Церкви.

4. Отмечая кризисное состояние УАПЦ, которая находится на том же уровне развития, что и 10-15 лет назад, длительные внутренние конфликты в ее среде, фактическую локализацию структуры этой Церкви в пределах Галичины, поддержку в обществе на уровне около 1,5%, а также тот факт, что подавляющее большинство епископата УАПЦ - бывшие архиереи или священники УПЦ Киевского Патриархата, которые с конфликтом покинули ее, В УПЦ КП заявили, что любые большие требования, предъявляемые со стороны представителей УАПЦ, являются неприемлемыми.

5. Учитывая все это считать, что процесс диалога относительно объединения с УАПЦ, как с централизованной структурой, в дальнейшем невозможен из- за неконструктивной позиции Предстоятеля УАПЦ Митрополита Мефодия, митрополита Галицкого Андрея и некоторых других представителей этой Церкви. Поэтому комиссия по диалогу на главе с преосвященным Димитрием, митрополитом Львовским и Сокальским, прекращает своей деятельности.

6. Учитывая, что Предстоятель УАПЦ Митрополит Мефодий и руководство УАПЦ вновь, уже третий раз, сорвали объединительный процесс, обратиться к архиереям, духовенству и верным УАПЦ, которые искренне желают создания в Украине единой Поместной Православной Церкви, с разъяснением позиции Киевского Патриархата и призывом делать собственные шаги к объединению.

РИСУ