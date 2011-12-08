Религиозные лидеры Кипра и Израиля хотят примирения

О необходимости отказаться от предрассудков и проявлений взаимного неуважения в отношениях между христианскими и еврейскими общинами заявили предстоятель Кипрской Православной Церкви архиепископ Хризостом II и Главный раввин Израиля Йона МЕТЦГЕР и подписали в среду в Никосии совместную декларацию, задача которой, по словам религиозного кипрского лидера, "положить конец враждебности и подозрительности, отравляющим связи между двумя народами".

Документ был принят в условиях, когда отношения между Кипром и Израилем переживают подъем. В прошлом году они подписали соглашение о разграничении морского шельфа, что позволило Никосии начать работы по разведке углеводородов в своей исключительной экономической зоне. В нынешнем году президенты двух стран обменялись государственными визитами.

"Мы с сожалением признаем, - говорится в декларации, - что эти отношения в прошлом не всегда были такими, и потому осуждаем акты взаимного неуважения религиозных общин к их непорочности и к их святым местам. Церковь и народ Кипра не были среди тех, кто систематически отрицал еврейство или обвинял евреев в богоубийстве, и мы отвергаем подобные предрассудки, как несовместимые со Священным Писанием. Мы также обращаем внимание на то, что народ Израиля никогда не совершал акты агрессии против народа Кипра, а наоборот, демонстрировал ему постоянную поддержку".

Предстоятель Кипрской Церкви и Главный раввин Израиля также подтвердили свои религиозные учения в отношении права на жизнь и человеческого достоинства. "Мы осуждаем любые акты, которые оскверняют эти святыни, в первую очередь, насилие и террор в отношении невинных и, в особенности, когда это совершается во имя Бога и религии".

Хризостом II и Йона МЕТЦГЕР взяли на себя обязательство "вместе трудиться на благо мира и примирения между народами и призвали всех религиозных лидеров и людей доброй воли присоединиться к ним в этой деятельности".

Седмица.Ru

