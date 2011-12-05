В Ватикане сегодня устанавливают Рождественскую елку из Украины

Появление елки из Украины на площади святого Петра в Ватикане не прошло незаметным для итальянских СМИ. Не только Радио Ватикан и ватиканская газета «Ль’Оссерваторе Романо» уделили внимание украинских рождественской елке, но и итальянские газеты и сообщения пресс-агентств запестрели множеством новостей и снимков закарпатской ели, которая ожидает установления на главной площади Ватикана. Особый интерес вызывает церемония инаугурации елки, сообщает Радио Ватикан.

Как сообщил сайт Посольства Украины в Ватикане, 29 ноября в 19.00 автопоезд с украинской елкой длиной в тридцать метров, что будет украшать площадь Св. Петра в Ватикане, въехал на территорию Вечного Города. Подарок для папы встречали сотрудники Посольства Украины в Ватикане. Конечный отрезок пути, от пригорода Рима в Ватикан, рождественская красавица из украинских Карпат одолела за полтора часа в сопровождении итальянских полицейских и транспортного эскорта.

1 декабря в два часа ночи на площади св. Петра елку встретили Посол Украины в Ватикане Татьяна Ижевская, сотрудники Посольства, Губернатората Ватикана, а также журналисты-представители украинских и международных телекомпаний.

Установка елки предусмотрена на понедельник, 5 декабря, а торжественная церемония открытия – 16 декабря в 16.30 по местному времени.

26-го декабря в 11 часов утра в базилике святого Петра владыка Дионисий Ляхович, Апостольский Визитатор для украинских греко-католиков в Италии и Испании, отправит Божественную Литургию, после которой у вертепа и елки будет проведена украинская коляда.

Еще 43 елки из Львовской области с эксклюзивными елочными украшениями и стеклянными шарами, выполненные в украинском стиле, украсят папские апартаменты, зал имени Папы Павла VI и главные ватиканские институции.

РиСУ