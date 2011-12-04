В Вене состоится православно-католическо-иудейская конференция

С 5 – 7 декабря 2011 года в Вене (Австрия) состоится православно- католическо-иудейская конференция на тему: «Семья в кризисе».

Организаторами конференции являются фонд «Призыв к совести», Всемирный еврейский конгресс, Конференция раввинов Европы, а также еврейская община Австрии. Соорганизатором конференции выступила Русская Православная Церковь.

Делегацию РПЦ возглавляет председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион (АЛФЕЕВ).

Делегацию Католической церкви возглавляет глава католиков Вены кардинал Кристоф ШЕНБОРН.

Делегацию Конференции европейских раввинов возглавит Президент Конференции европейских раввинов, главный раввин Москвы Пинхас ГОЛЬДШМИДТ.

Делегацию фонда «Призыв к совести» – руководитель этой организации раввин Артур ШНАЙЕР.

Заседания конференции будут посвящены темам: «Семья и религиозная община», «Семейное законодательство в Европе», «Этика брачных отношений», «Родители и дети».

В честь участников конференции будут даны приемы от имени Президента Австрии Хайнца ФИШЕРА и Канцлера Австрии Вернера ФАЙМАНА.

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