Рождественскую ель из Украины доставили на площадь Святого Петра

Рождественская ель из Украины сегодня доставлена на площадь Святого Петра в Ватикане.

Об этом сообщило радио Ватикана.

Ель, возраст которой эксперты оценивают в 60 лет, была срублена в лесу в Закарпатье. Ее высота - 30 метров.

В понедельник, 5 декабря, она будет установлена и начнутся работы по ее украшению и монтажу иллюминации. Рядом с елью будет построен большой рождественский вертеп, передает РИА «Новости».

Торжественная церемония зажжения праздничной иллюминации на елке запланирована на 16 декабря, а двумя днями ранее Папа Римский примет правительственную делегацию из Украины и представителей христианских церквей этой страны.

Впервые в истории рождественская ель доставлена в дар Папе Римскому из страны бывшего СССР.

С инициативой сделать понтифику подобный подарок выступил еще в июне предстоятель Украинской греко-католической церкви верховный архиепископ Святослав ШЕВЧУК, его поддержала посол Украины при Святом Престоле Татьяна ИЖЕВСКАЯ.

В освящении ели на площади Святого Петра примут участие не только украинские католические епископы латинского и восточного обрядов, а также - впервые в истории - представители Украинской православной церкви Московского патриархата.

В прошлом году 94-летняя рождественская ель высотой 34 метра и весом 5 тонн была доставлена в подарок понтифику из североитальянской провинции Больцано-Альто-Адидже. Ранее ели в Ватикан привозили католики Австрии, Германии, Бельгии и других стран.

Традиция устанавливать рождественскую ель на площади Святого Петра в Ватикане появилась в конце прошлого века во время понтификата Иоанна Павла II. БЕНЕДИКТ XVI продолжил традицию, по которой ели доставляются в Ватикан из разных стран мира.

У подножия ели обычно устанавливаются рождественские ясли, которые понтифик освящает в канун Рождества 24 декабря.