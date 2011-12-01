Для защиты христиан необходимо межхристианское сотрудничество

Митрополит Иларион призвал к выработке «глобального и эффективного механизма защиты прав христиан и представителей других религий». С этой инициативой он выступил на проходящей в Москве международной конференции, посвященной проблеме дискриминации и преследованию христиан в различных регионах мира, сообщает "Православие и мир".

Владыка считает, что прежде всего необходимо создать информационные структуры, которые бы занимались мониторингом преступлений, совершенных на религиозной почве. По мнению митрополита, каждый случай насилия над христианами должен доходить до суда.

В числе способов борьбы с дискриминацией владыка отметил необходимость активизации межрелигиозного и межкультурного диалога, который мог бы нормализовать межрелигиозные отношения в проблемных странах.

«Сегодня часто приходится слышать, что христианам, подвергающимся преследованиям, нужно создать условия для свободной эмиграции в третьи страны», – говорит митрополит Иларион в своем докладе, отмечая, что подобные усилия будут только на руку преследователям.

Он также подчеркнул, что предпринятые совместные усилия христианских Церквей, международных и общественных организаций, направленные на улучшение положения христиан в странах, где они составляют меньшинство, уже приносят свои плоды.