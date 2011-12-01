Румынская Церковь за принцип консенсуса на Вселенском Соборе

Глава румынской делегации, прибывшей на торжества по случаю юбилея Святейшего Патриарха Кирилла, митрополит Тырговиштский Нифон заявил о том, что Румынская Православная Церковь выступает против отказа от принципа консенсуса в межправославных отношениях. Об этом сообщает Синодальный информационный отдел РПЦ МП.

«Некоторые представители Православных Церквей предлагают отказаться от принципа консенсуса, то есть всеобщего согласия, и начать применять голосование простым большинством. Румынская Православная Церковь выступает категорически против этого», – сказал митрополит Нифон в интервью журналу «Фома».

«Принцип голосования, как демократическая процедура, хорошо работает в политических процессах. Мы же, обсуждая Собор, касаемся вечных ценностей — это все меняет. Нам важен консенсус как символ добрых отношений между всеми Православными Церквями. И в этом смысле мы должны показать пример остальному светскому миру: мы — братья, мы связаны на глубинном уровне», – добавил он.

Митрополит Нифон выразил уверенность в том, что в случае созыва Всеправославного Собора его участники не смогут обойти темы предоставления автокефалий некоторым Церквям, а также вопрос о диптихе, хотя, по его мнению, православные всего мира могут продолжать нести миссию и без решения этих вопросов.

«По-настоящему же важно то, что формировать повестку дня можно только на основе согласия всех Православных Церквей — участников будущего Собора», – подчеркнул митрополит.

«И поэтому в вопросах духовности, веры, Литургии мы не можем идти на компромисс и принимать решения большинством голосов. При этом Румынская Церковь настаивает на применении принципа консенсуса не только в ходе будущего Собора, но и в ходе переговоров на стадии приготовления» – заключил митрополит Нифон.

