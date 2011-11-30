В Ереване состоялось заседание Межрелигиозного совета СНГ

В столице Армении Ереване состоялось заседание Президиума Межрелигиозного совета Содружества Независимых Государств, участие в котором приняли руководители различных религиозных вероисповеданий бывшего СССР - христиан, мусульман, иудеев, буддистов.

УПЦ по благословению Митрополита Киевского и всея Украины Владимира на форуме представил председатель Отдела внешних церковных связей архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (ДРАБИНКО).

Как информирует официальный сайт УПЦ, встречу открыл патриарх РПЦ Кирилл. В своем вступительном слове он подчеркнул, что сотрудничество представителей традиционных религий Содружества Независимых Государств успешно развивается как на платформе Межрелигиозного Совета, так и в рамках двусторонних контактов.

Далее прозвучали выступления патриарха и католикоса всех армян Гарегина II и главы Управления мусульман Кавказа Шейх-уль-ислама Аллахшукюр Паша-заде, а также других участников заседания.

По итогам заседания Президиума Межрелигиозного совета СНГ единогласно было принято коммюнике.

Межрелигиозный совет Содружества Независимых Государств является общественной организацией, созданной традиционными религиозными объединениями Содружества. Решение об учреждении Совета было принято участниками Второго Межрелигиозного миротворческого форума СНГ, прошедшего в 2004 году в Москве.

Основной целью Межрелигиозного совета СНГ является координация совместной деятельности традиционных религиозных организаций Содружества по укреплению межнационального и межрелигиозного мира, достижению согласия и стабильности в обществе. Совет призван объединять усилия духовных лидеров в борьбе с общими вызовами, в том числе экстремизмом и терроризмом.

РИСУ