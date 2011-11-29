Итоговый документ заседания Межрелигиозного совета стран СНГ

28 ноября в Ереване состоялось заседание Межрелигиозного совета стран Содружества Независимых Государств. По итогам заседания был принят публикуемый документ.

Мы, главы и представители христианских, мусульманских, иудейских и буддийских общин стран СНГ, собрались в Ереване, чтобы найти подходы к решению ряда злободневных вопросов, волнующих наши народы.

Ключевая проблема, корень и источник различных злодеяний — это низкий уровень общественной нравственности. Несмотря на колоссальное развитие информационного обмена и новых технологий, очевидно, что без нравственного обновления общества эти достижения могут причинить непоправимый вред людям.

Падение нравственности и пренебрежение духовными традициями ведет к духовному одичанию как одного человека, так и отдельных групп общества. Страшными последствиями такого регресса становятся проявления этнического и псевдорелигиозного экстремизма, провоцирование агрессивного поведения. Одновременно попытка унифицировать все культуры приводит к потере самоидентификации, уничтожению творческого начала в человеке.

Взирая на происходящее на Ближнем Востоке и в Северной Африке, мы все больше убеждаемся в том, что естественное движение народов к свободе не достигнет действительного успеха, если приведет к хаосу, к попранию религиозной свободы исторических меньшинств и в целом прав человека, к замене настоящей воли народов внешними идеологическими, политическими и экономическими влияниями.

Одновременно мы, духовные лидеры, утверждаем, что бич XXI века — терроризм — является прямым следствием атрофии нравственного начала в человеке. Смертник, уничтожающий неповинных людей, равно как и организаторы теракта, еще до своего злодеяния совершили духовную казнь над собой.

Вслед за крахом личной нравственности следует кризис морали общественной. Мы видим этот процесс на многих примерах. Отношения между людьми теряют глубину и переносятся в плоскость товарно-денежных формул. Традиционное представление о семье терпит трансформацию, вследствие чего человеческие союзы превращаются в очаги распущенности, эгоизма и беспечности. Дети становятся сиротами при живых родителях, не получают нравственного воспитания в семье и школе, теряют психическое и физическое здоровье из-за вмешательства в жизнь семьи бездушного бюрократического аппарата. Многие деятели СМИ не помнят о взаимозависимости людей в обществе, а следовательно — об их ответственности друг перед другом. Результатом стал крайне тяжелый духовный климат в некоторых газетах и журналах, в Интернете, на радио, а главное — на телевидении.

Считаем необходимым напомнить о связи нравственности и политики. Многие привыкли считать, что политика и духовность — это диаметрально противоположные вещи. Действительно, редким исключением сегодня являются политики, считающие важным соблюдение этических норм и традиций. К сожалению, безнравственность политиков порождает такие страшные явления, как коррупция и халатность.

Убеждены, что нравственное начало в человеке не только определяет его благополучие и счастье, но и делает успешным весь народ. Нравственность личности и общества необходимо развивать и совершенствовать точно так же, как средства производства или технологии.

Мир находится в бедственном положении. Проблемы экологии, техногенные катастрофы, глобальный экономический кризис повергают в уныние и отчаяние миллионы людей. Все ответные меры, которые может предложить научный и экономический прогресс, либо неполноценны, либо обладают побочными эффектами. Однако есть эффективное средство, способное создать благоприятные условия для всеобщего мира и процветания — это нравственное возрождение.

Надеемся, что, как ХХ век стал веком научно-технической революции, так XXI веку будет суждено стать веком нравственности. Для этого все люди мира должны воспользоваться уникальным опытом, который несут в себе духовные традиции народов.

Считаем, что религиозным деятелям в каждой общине следует с особой силой и настойчивостью обновить призыв к нравственному совершенствованию. Призываем также зафиксировать на уровне общественного договора нетерпимость к коррупции и нечестным формам ведения бизнеса, бесстыжему и развязному поведению в обществе, пропаганде употребления алкоголя и оправданию употребления наркотиков, навязыванию несовершеннолетним половых извращений и разврата. Нужно давать системную оценку нравственному состоянию СМИ, культуры и образования. Нужно помнить: только проверенные веками неизменные нравственные правила могут быть основой должного устроения политики, экономики и всех сфер национального и международного бытия.

Не будем забывать, что национальный характер, образ жизни, менталитет многих народов сформировался под воздействием религиозно мотивированных принципов. Однако наши различия не должны мешать нам жить в мире и делать общие дела. Одной из непростых проблем сегодня являются отношения между мигрантами и коренным населением, меньшинствами и большинством. С одной стороны, подчас проявляется неуважение к обычаям и устоям нового места жительства. С другой — нередко возникает ксенофобия, а также стремление заработать на дешевом и бесправном труде мигрантов. В этих условиях, чтобы бытовые и экономические конфликты не перерастали в межнациональные и межрелигиозные, нужно содействовать выработке взаимоприемлемых правил поведения. Государство, общество и бизнес призваны помочь мигрантам изучать язык, культуру и религиозные традиции нового места жительства. Наши общины готовы помочь и уже помогают в этом.

Верим, что межрелигиозное сотрудничество, благодаря в том числе нашим совместным стараниям, будет развиваться на благо всех верующих, помогая сохранению самобытности каждого народа и гармоничному сосуществованию традиций и культур.

Седмица.Ru