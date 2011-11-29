Религиозные лидеры СНГ против силовых мер в Нагорном Карабахе

Московский патриарх Кирилл, глава Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде и католикос всех армян Гарегин II подписали 28 ноября в Ереване декларацию, в которой призвали воздержаться от употребления силы в решении нагорно-карабахского конфликта.

— Три стороны выражают приверженность мирному решению карабахской проблемы и заявляют о том, что это решение может быть только на основе международного права, — процитировал патриарх Кирилл принятый религиозными лидерами документ.

Участники трехсторонней встречи считают необходимым «отвести от передовой линии снайперов, чтобы не проливалась кровь людей на линии разделения и чтобы не было больше смертей». Если власти Армении и Азербайджана примут такое решение, «если перестанет проливаться кровь, то изменится моральная, психологическая атмосфера, что откроет новые перспективы мирному урегулированию конфликта», добавил глава РПЦ.

Патриарх Кирилл, католикос всех армян Гарегин II и глава Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде принимают участие в работе президиума Межрелигиозного совета стран СНГ 28–29 ноября, сообщили «Известиям» в РПЦ. На заседание также приглашены представители традиционных религий стран СНГ — христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Ранее религиозным лидерам также принадлежала инициатива возвращения военнопленных и тел убитых в конфликтном регионе.

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