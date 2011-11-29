Патриарх Илия II просит Россию вернуть останки царей династии Багратиони

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II обратился к президенту России Дмитрию Медведеву и Патриарху Кириллу с просьбой о перезахоронении в Грузии останков царей Вахтанга VI и Теймураза II, покоящихся в Астрахани. Об этом Илия II сообщил 25 ноября, коснувшись своей недавней поездки в Москву, во время которой он освятил памятник генералу Петру Багратиону - потомку грузинского царского дома, передает "NEWSru.com" со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

На молебне в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси Илия II сказал, что "это был очень важный и полезный для Грузии и для Грузинской Православной Церкви визит".

По его словам, на встречах в России разговор, в том числе, шел о возможности перезахоронения в Грузии двух царей - представителей династии Багратиони, правившей в Грузии с X до начала XIX века. "Вахтанг VI и Теймураз II захоронены в Астрахани. Эти грузинские цари в свое время завещали похоронить их на родине, и мы попросили президента РФ и Патриарха Кирилла, чтобы они позволили нам сделать это", - сообщил Илия II. Он отметил, что "все необходимые документы уже переданы российской стороне и вопрос находится на стадии рассмотрения".

Вахтанг VI (1675-1737) последние два года жизни провел в Астрахани и был похоронен там в церкви Успения. Теймураз II (1700-1762) скончался в Санкт-Петербурге, его прах не удалось довезти тогда до Грузии, и он также был погребен в Астрахани. Оба царя пытались найти в России опору в борьбе против иноземных восточных завоевателей.

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II, будучи с визитом в Москве, 23 ноября совершил чин освящения памятника генералу Петру Багратиону - потомку грузинского царского дома. Этот монумент на Кутузовском проспекте был совсем недавно отреставрирован.

Глава Грузинской Православной Церкви, поблагодарив власти города за проявленную заботу о сохранности культур двух стран, пожелал всем "Божьей благодати, мира, любви и спокойствия".

Предстоятеля Грузинской Православной Церкви сопровождал настоятель храма Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах протоиерей Феодор (Кречетов). "Мы рады, что произошло обновление памятника Багратиону, память о котором чтится и русскими, и грузинами. Хотелось бы, чтобы этот значимый для нас символ помог и дальше быть нам единым народом", - сказал протоиерей.

Петр Багратион (1765-1812) - российский генерал, князь, герой Отечественной войны 1812 года. Выступал за привлечение к борьбе с французами широких слоев народа, был одним из инициаторов партизанского движения. При Бородино армия Багратиона, составляя левое крыло боевого порядка российских войск, отразила все атаки армии Наполеона. Генерал скончался от ранения в ногу осколком ядра.