Королева Англии организовала в Букингемском дворце халяльный банкет

Королева Англии для приёма президента Турции Абдуллы Гуля распорядилась организовать в Букингемском дворце халяльный банкет.

Кроме того, в ходе прошедшей встречи Елизавета II пообещала поддержать стремление Турции войти в Европейский Союз.

Королева отметила усиление в последнее время политических и экономических связей между двумя странами, несмотря на некоторые затруднения, возникшие в вопросе вступления преимущественно исламской и азиатской Турции в Евросоюз.

После окончания официальной части 85-летняя королева и 170 турецких и британских гостей удалились в танцевальный зал Букингемского дворца и приступили к трапезе, практически полностью состоящей из традиционных исламских халяльных блюд. Среди прочего, в меню значились ягнята, выращенные в королевском поместье Виндзор.

«Халяльные блюда - это особый знак вежливости. Президент и его жена – гости королевы. Мы не сделали бы отдельного меню для них, поэтому все едят одинаковые блюда», — пояснила комендант дворца.

Ранее подобные приемы в королевском дворце уже имели место. Они были организованы в честь приезда короля Саудовской Аравии в 2007 г. и эмира Катара в прошлом году.

Несмотря на халяльное меню гостям все же согласно этикету, предложили на выбор несколько марочных вин.

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