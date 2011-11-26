Королева Англии организовала в Букингемском дворце халяльный банкет
Особый знак вежливости
Королева Англии для приёма президента Турции Абдуллы Гуля распорядилась организовать в Букингемском дворце халяльный банкет.
Кроме того, в ходе прошедшей встречи Елизавета II пообещала поддержать стремление Турции войти в Европейский Союз.
Королева отметила усиление в последнее время политических и экономических связей между двумя странами, несмотря на некоторые затруднения, возникшие в вопросе вступления преимущественно исламской и азиатской Турции в Евросоюз.
После окончания официальной части 85-летняя королева и 170 турецких и британских гостей удалились в танцевальный зал Букингемского дворца и приступили к трапезе, практически полностью состоящей из традиционных исламских халяльных блюд. Среди прочего, в меню значились ягнята, выращенные в королевском поместье Виндзор.
«Халяльные блюда - это особый знак вежливости. Президент и его жена – гости королевы. Мы не сделали бы отдельного меню для них, поэтому все едят одинаковые блюда», — пояснила комендант дворца.
Ранее подобные приемы в королевском дворце уже имели место. Они были организованы в честь приезда короля Саудовской Аравии в 2007 г. и эмира Катара в прошлом году.
Несмотря на халяльное меню гостям все же согласно этикету, предложили на выбор несколько марочных вин.
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