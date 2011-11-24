Папа Римский принял православных и католических епископов

Папа Римский Бенедикт XVI принял в среду в Ватикане православных и католических епископов, которые участвуют в работе координационного комитета Международной комиссии по богословскому диалогу между Католической и Православными церквями, сообщило радио Ватикана.

"Я особенно рад возможности принять делегацию православно-католического форума, к членам которой обращаю свое сердечное приветствие", - сказал понтифик.

Среди участников аудиенции были два православных митрополита - глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион и представитель Константинопольского патриархата митрополит Геннадиос.

Митрополит Иларион передал Бенедикту XVI приветствие от патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Епископы вручили понтифику специальное издание документов Второго Европейского православно-католического форума, прошедшего на греческом острове Родос в октябре прошлого года. В документах отражено православное и католическое видение перспектив будущего диалога.

"Встреча со Святейшим отцом подтверждает взаимное уважением и волю Церквей к дальнейшему сотрудничеству в совместном свидетельстве о Благой вести Христа", - сказал после аудиенции глава Совета епископских конференций Европы венгерский кардинал Петер ЭРДЁ.

Третий Европейский православно-католический форум пройдет в июне будущего года в Лиссабоне, куда иерархов пригласил Патриарх Лиссабонский кардинал Жозе да Круз ПОЛИКАРПО.

РИА НОВОСТИ

