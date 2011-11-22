Патриарх Кирилл удостоен исламского ордена
14:46, 22 ноября 2011Диалог
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За "особую роль в Закавказье"
Председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Паша-заде вручил патриарху Московскому и Всея Руси орден "Шейх уль-Ислам" – высшую награду мусульман Азербайджана.
Как сообщает сайт Московского Патриархата, награждение состоялось 21 ноября на торжественном приеме по случаю празднования 65-летия патриарха Кирилла.
Вручая награду Аллахшукюр Паша-заде отметил особую роль патриарха Кирилла в Закавказье и мусульманской общине.
*** Патриарх Кирилл не первый православный иерарх, удостоенный высшей награды мусульман Закавказья. В декабре 2006 года орден "Шейх уль-Ислам" был вручен патриарху Алексию II.
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