Патриарх Кирилл удостоен исламского ордена

Председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Паша-заде вручил патриарху Московскому и Всея Руси орден "Шейх уль-Ислам" – высшую награду мусульман Азербайджана.

Как сообщает сайт Московского Патриархата, награждение состоялось 21 ноября на торжественном приеме по случаю празднования 65-летия патриарха Кирилла.

Вручая награду Аллахшукюр Паша-заде отметил особую роль патриарха Кирилла в Закавказье и мусульманской общине.

*** Патриарх Кирилл не первый православный иерарх, удостоенный высшей награды мусульман Закавказья. В декабре 2006 года орден "Шейх уль-Ислам" был вручен патриарху Алексию II.

IslamRF.Ru