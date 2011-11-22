Патриархи Кирилл и Илия II надеются улучшить отношения России и Грузии

Патриарх Кирилл и Патриарх-Католикос Грузии Илия II надеются, что их регулярные встречи изменят к лучшему взаимоотношения Москвы и Тбилиси, сообщает РИА "Новости".

Предстоятели двух Церквей 18 ноября провели рабочую встречу в храме Христа Спасителя.

"Самый добрый плод, который должен вызреть из общения наших Церквей и взаимодействия наших Церквей - это повышение уровня отношений между странами, между народами", - заявил Патриарх Кирилл на встрече. По его убеждению, "два единоверных народа", которые "столетиями жили вместе даже тогда, когда они принадлежали разным политическим системам" и относились к разным государствам, всегда связывало "теплое, дружеское чувство".

"Мы молимся и трудимся для того, чтобы вновь вернулась эта дружба и любовь, потому что верим - никакие перипетии внешние не могут разрушить фундамент этих отношений, потому что фундаментом является принадлежность к одной святой православной Церкви", - подчеркнул глава РПЦ.

Патриарх-Католикос Илия II в свою очередь заявил, что правительства двух стран должны брать пример с РПЦ и Грузинской Православной Церкви, чьи дружеские отношения имеют давние традиции. "Нам надо все сделать для того, чтобы вновь вернуть мир и благополучие", - заявил он.

"Те конфликты, которые были и есть между нашими государствами - это открытые раны, которые надо залечивать. Я думаю, что мы сможем это сделать", - добавил предстоятель Грузинской Православной Церкви.

У Москвы и Тбилиси сегодня нет дипломатических отношений, однако это не мешает представителям обеих Церквей встречаться и обсуждать вопросы взаимодействия, заявили в РПЦ.