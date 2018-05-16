Cудьба христиан Ближнего Востока может стать темой для Вселенского Собора

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл завершил на этой неделе визит в Сирию и Ливан, где молился с духовенством и верующими Антиохийской Православной Церкви о мире на Ближнем Востоке, встречался с государственными и религиозными лидерами.

Сопровождавший Предстоятеля Русской Православной Церкви в поездке председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион поделился первыми выводами по итогам визита.

Как бы Вы охарактеризовали первые итоги визита Патриарха Кирилла в Антиохийскую Православную Церковь?

Посещение Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом Антиохийского Патриархата включало пребывание в Сирии и Ливане. Визит состоялся в рамках православной традиции, согласно которой избранный Предстоятель Церкви посещает своих собратьев, Предстоятелей других Поместных Православных Церквей. Как правило, при этом принято следовать порядку их расположения в диптихе — традиционном перечне глав Церквей.

Ранее Святейший Патриарх Кирилл уже посетил Константинопольскую и Александрийскую Православные Церкви (в 2009 и 2010 годах соответственно).

Во время визита состоялось совместное служение Предстоятелями Антиохийской и Русской Православных Церквей Божественной литургии в Успенском кафедральном соборе Дамаска, братские встречи двух Патриархов: Антиохийского и Московского. Оба Патриарха приняли участие в открытии выставки, посвященной взаимоотношениям Антиохийского Патриархата и Русской Православной Церкви.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с патриархом Антиохийским Игнатием IV



Как обычно бывает в ходе подобных визитов, состоялись встречи Патриарха Кирилла с государственным руководством и лидерами крупнейших религиозных общин посещенных стран.

Его Святейшество имел встречи с соотечественниками в Сирии и Ливане и посетил Баламандский университет на севере Ливана, где пообщался с профессорско-преподавательским составом и студентами.

И в Сирии, и в Ливане состоялись презентации перевода на арабский язык книги Святейшего Патриарха Кирилла «Свобода и ответственность», вызвавшие большой общественный резонанс.

Фотовыставка, посвященная взаимоотношениям Антиохийского Патриархата и РПЦ.

Учитывая, что визит совершался в условиях, когда обстановка на Ближнем Востоке и, в частности, в Сирии весьма неспокойна, лейтмотивом бесед Святейшего Патриарха с государственными руководителями и религиозными лидерами стал вопрос о положении христиан в регионе. Ведь в результате дестабилизации обстановки в ряде арабских стран наиболее страдают именно христиане, которые, будучи религиозным меньшинством в этих странах, подвергаются гонениям и преследованиям со стороны вышедших из-под контроля государства радикальных групп.

В этом контексте духовным стержнем визита стала совместная молитва главы Русской Православной Церкви с Предстоятелем, иерархами, клириками и мирянами Антиохийского Патриархата — молитва о мире и процветании ближневосточной земли, молитва, явившая видимое свидетельство единства наших Церквей во Христе.

Обсуждались ли на встречах с Патриархом Игнатием вопросы межправославной повестки дня, в частности, связанные с процессом подготовки Великого Всеправославного Собора?

Эти вопросы занимали важное место в беседах двух Предстоятелей, потому что потребность в проведении Собора, наиболее полно выражающего внутреннее единство, которым живет Христова Церковь, сегодня ощущается православными различных стран мира.

Однако — и в этом Святейший Патриарх Кирилл и Блаженнейший Патриарх Игнатий были едины — Собор должен быть подготовлен таким образом, чтобы на нем мог в полную силу прозвучать голос единой Православной Церкви, обращенный к современному человечеству с посланием, которого от него ждут миллионы верующих.

В этом плане, готовясь к Святому и Великому Собору Православной Церкви, нам надо подумать о том, чтобы Собор высказался по тем вопросам, которые сегодня действительно волнуют людей. На мой взгляд, одним из таких вопросов является проблема положения христиан в ряде регионов мира.

Визит Предстоятеля РПЦ в Антиохийский Патриархат.

На ваш взгляд, нынешняя повестка Собора отвечает реалиям времени или уже устарела?

В каком-то смысле она, конечно, устарела. Целый ряд документов, подготовленных в 60-е, 70-е и 80-е годы, нуждаются в радикальной переработке. И самое главное: пока мы спорим о порядке расположения подписей под гипотетическим Томосом о даровании автокефалии, христиане на Ближнем Востоке подвергаются насилию, гонениям и физическому истреблению.

В повестке дня Собора есть вопрос о важности постов, хотя что тут можно сказать нового? Мы будем обсуждать каноническое устройство диаспоры — важный вопрос, но с началом работы епископских собраний он уже в значительной степени решен. В повестке дня Собора — вопрос о препятствиях к браку, однако и по этой теме едва ли можем сказать больше или меньше того, что уже предписано священными канонами. А о положении Православия на Ближнем Востоке в повестке дня Собора не говорится вообще.

Во второй половине XX века положение ближневосточных Церквей было более благополучным, чем сейчас. Ныне же происходит вытеснение христиан из мест первоначального распространения христианства, постепенное таяние паствы древних Патриархатов.

Эта проблема вызывает озабоченность даже у некоторых наших мусульманских собратьев. Так, Верховный муфтий Сирии Ахмед Бадр-эд-Дин Хасун на встрече со Святейшим Патриархом Кириллом в Дамаске с сожалением привел в пример Вифлеем, где еще двадцать лет назад проживало шестьдесят шесть тысяч христиан, а сегодня их осталось в десять раз меньше.

Наиболее вопиющим примером гонений на христиан является Ирак, где до 2003 года под защитой закона проживало около полутора миллионов христиан. А в настоящее время не менее двух третей из них (по другим оценкам 9/10) бежали или были убиты, а те, кто остались, ежедневно пребывают в страхе за свою жизнь.

Большую тревогу вызывает ситуация в Египте, откуда постоянно приходят сообщения о все новых жертвах среди христианского населения.

Есть основания опасаться, что данная тенденция распространится и на другие страны региона.

Посещение Успенского кафедрального собора Дамаска.

Сегодня Собор нужен, в том числе, для того, чтобы мы единым голосом засвидетельствовали солидарность с Церквами, которые находятся в тяжелых условиях. В этом смысле большое значение имели и региональные встречи глав и представителей Поместных Православных Церквей по данному поводу, которые состоялись на Кипре (16 сентября 2010 года), в Иордании (1 августа 2011 года) и в Стамбуле (1-3 сентября 2011 года).

Участниками этих собраний были главы и представители Константинопольского, Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского Патриархатов, Кипрской Церкви. Но разве их переживания, их тревоги и проблемы могут оставаться безразличными для других, более многочисленных Православных Церквей?

Сегодня Русская Церковь и Православные Церкви Восточной Европы несут свое служение в обстоятельствах благоприятных и благополучных, но в прошлом испили горькую чашу страданий и не понаслышке знают, что такое гонения, скорбь и теснота. Мы — одно тело, и боль другого — наша боль.

Печально, что именно тогда, когда единый голос Православия является столь необходимым, раздаются разговоры о том, что нам не обязательно свидетельствовать о нашей позиции единогласно, что можно бы и вовсе отменить принцип единогласного принятия решений на общеправославном уровне.

Думаю, было бы большой ошибкой созвать Собор, который внесет разделение и смуту в жизнь Православной Церкви. И было бы непростительной ошибкой созвать Собор, которого ждали не одно десятилетие, и сделать из него форум, где будет идти речь главным образом о первенстве, порядке диптихов и других вопросах, мало соотносящихся с реальными проблемами современности.

Полагаю, что это мнение во многом разделяется и в других Поместных Православных Церквах. А значит, нам нужно оставить мелкие разногласия, не призывать к пересмотру тех принципов, которые уже давно заложены в основу предсоборного процесса, а всем вместе подумать, как сделать так, чтобы решения Собора принесли реальную пользу Церкви и тем людям, которые нуждаются в ее неложном свидетельстве, изрекаемом «единеми усты и единем сердцем».



Беседовала О.Липич (РИА "Новости)

Patriarchia.ru

Фото: patriarchia.ru