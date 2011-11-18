Илия II прибывает в Москву на день рождения патриарха Кирилла

Католикос Грузии Илия II прибывает 18 ноября в Москву на день рождения предстоятеля Русской православной церкви Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Илия II во главе делегации Грузинской православной церкви (ГПЦ) примет участие в мероприятиях, связанных с празднованием 65-летия Патриарха, но он не планирует официальных встреч с представителями российского руководства.

Визит делегации продлится до 23 ноября. Илия II и Кирилл 20 ноября проведут совместную службу в московском храме Христа Спасителя, а 23 ноября - в День празднования Святого Георгия - Илия II совершит службу в Москве в грузинском храме Святого Георгия. Как сообщили представители патриархии, Илия II также проведет в Москве встречи с представителями грузинской диаспоры.

Последняя встреча Илии II и Патриарха Кирилла состоялась 26 июля в Киеве, где проходили мероприятия, посвященные памяти Святого равноапостольного князя Владимира и Дню Крещения Руси. Тогда они обсудили вопросы развития сотрудничества православных Церквей двух стран и пути решения проблем, стоящих перед Грузинской и Русской православными церквями.

В Русской православной церкви уже отметили, что визит главы Грузинской православной церкви в Москву укрепит дружбу двух Церквей и, следовательно, послужит улучшению отношений между Россией и Грузией.

"Очень важно во времена непростых отношений между Россией и Грузией на политическом уровне вносить как можно больший вклад в укрепление многовековых дружеских отношений двух православных Церквей. Ни с одной православной Церковью у русской Церкви нет столь высокого уровня взаимодействия, как с грузинской, и это является убедительным доказательством того, что укорененность в одной вере позволяет преодолевать политические разногласия", - сказал заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

По словам Н.Балашова, отсутствие дипломатических отношений между Россией и Грузией не мешает представителям обеих Церквей встречаться и обсуждать вопросы взаимодействия.

Замглавы ОВЦС отметил, что в связи с 65-летием Патриарха Кирилла в Москву также приедут предстоятель Польской православной церкви митрополит Варшавский Савва, митрополит Чешских земель и Словакии Христофор, а также иерархи Румынской и Болгарской православных церквей.

Представитель РПЦ отметил, что у всех перечисленных стран есть "некий общий духовный опыт", поскольку они "в течение долгого времени жили в условиях общественного строя, идеологическим основанием которого был насаждаемый государством атеизм".

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