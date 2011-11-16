Патриарх Кирилл и президент Ливана обсудили дела христианских общин

14 ноября в Бейруте состоялась встреча Предстоятеля Русской Православной Церкви с Президентом Ливанской Республики генералом Мишелем Сулейманом, сообщает Патриархия.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в беседе, что испытал искреннюю радость при виде Бейрута, восстановленного после военных разрушений. Он подчеркнул, что Ливан представляет собой пример страны, где насчитывается много религиозных общин, активно участвующих в жизни общества.

Хотя некоторые считают систему взаимоотношений религий и конфессий в Ливане устаревшей, она дает возможности для религиозной мотивации в политической и общественной жизни, сказал Святейший Владыка. По его мнению, ливанский опыт построения смешанного общества является интересным и актуальным и для других стран мира, вырабатывающих для себя модель гармоничного сосуществования различных общественных групп.

Патриарх рассказал Президенту Ливана о религиозной жизни в России, о церковно-государственных и церковно-общественных отношениях, об отношениях между религиями в стране, а также опыте России в преподавания основ религии в мультикультурном, многорелигиозном обществе.

Мишель Сулейман, в свою очередь, сказал, что сохранил добрые воспоминания о встрече со Святейшим Патриархом Кириллом в Москве, и выразил надежду, что хорошие отношения между Россией и Ливаном сохранятся и в будущем.

Президент Ливана сказал, что для него очень важна высокая оценка, которую дал Святейший Патриарх Кирилл ливанской системе построения общества.

Обратившись к ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, Мишель Сулейман выразил надежду на прекращение насилия в арабских странах и достижение демократических преобразований с учетом мнения всех слоев населения.

В свою очередь Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал тревогу по поводу некоторых аспектов политической ситуации в арабских странах. «Нас очень беспокоит положение христианских общин в Египте, в Ираке, в Ливии. Радикальный рост христианофобии наблюдается и в других странах», — отметил Предстоятель Русской Православной Церкви. Он также высказал мнение, что изменения в жизни народов должны проходить мирно, на основе общественного диалога, при непременном уважении прав меньшинств.

За обедом, данном в честь Предстоятеля Русской Православной Церкви, продолжился разговор о диалоге христианских конфессий. Темами обсуждения были также события в Египте и других странах, где христиане подвергаются гонениям. Святейший Патриарх Кирилл подчеркнул, что нельзя молчать о вопиющих случаях преследования христиан.

Предстоятель Русской Православной Церкви рассказал об опыте взаимоотношений религий в России и ознакомил собеседников с деятельностью Межрелигиозного совета России.

В свою очередь маронитский Патриарх Бешара Бутрос ар-Раи сообщил присутствовавшим о подготовке саммита религиозных руководителей христиан и мусульман Ближнего Востока.