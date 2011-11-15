Лукашенко попросил защиты у Папы Римского

Президент Беларуси рассчитывает, что Ватикан и лично Папа Римский Бенедикт XVI займут более активную позицию по защите интересов страны на Западе.Такое заявление Александр Лукашенко сделал во время встречи с председателем Папского совета по содействию христианскому единству Куртом КОХОМ и митрополитом Минским и Слуцким Филаретом, патриаршим Экзархом всея Беларуси.

"Мы не приемлем той политики, которая сейчас проводится европейцами в отношении Белоруссии, это ненормально. Хотелось бы, чтобы церковь сказала свое слово в защиту справедливости", - заявил ЛУКАШЕНКО.

Белорусский лидер поблагодарил Римско-католическую церковь за поддержку, в том числе на международной арене. Он подчеркнул, что до сих пор помнит все моменты встречи с Бенедиктом XVI в 2009 году, которая произвела на него сильное впечатление.

ЛУКАШЕНКО отметил, что он выполнил все свои обещания, данные тогда главе РКЦ. Президент также сказал, что вскоре может быть заключен договор о сотрудничестве между правительством Беларуси и РКЦ.

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