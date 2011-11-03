Байкеры из США соберутся у Стены Плача в Иерусалиме

Тысячи байкеров-евангеликов из США приедут в Иерусалим к Стене Плача.

По данным израильского министерства по туризму, 9-дневное паломничество на мотоциклах байкерской организации «Миссия: М25» проходит через Тель-Авив, Ашкелон, Мертвое море и Иерусалим.

По информации, паломничество имеет несколько целей: кроме собственно религиозной - поездки по святым местам Земли Обетованной - байкеры решили таким образом выразить свою поддержку израильским солдатам.

Вместе с тем, тур является частью «рекламной» программы израильского министерства по туризму. Согласно израильской статистике, наибольшее число туристов приезжает сюда из Америки: только за первые 3 квартала Израиль посетили 500 тысяч американцев.

Седмица.Ru

