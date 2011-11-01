В Минске состоится конференция по вопросам православно-католического диалога

«Православно-католический диалог и христианские этические ценности как вклад в социальную жизнь Европы», - такова тема международной конференции, которая будет проходить с 13 по 15 ноября в Минске.

Организаторы конференции - Институт межрелигиозного диалога, Синод Белорусской Православной Церкви, Папский совет по содействию христианскому единству и неправительственная международная организация «Христианский образовательный центр святых Кирила и Мефодия». Поддержку в проведении форума также оказывает Минско-Могилевская католическая архиепископия.

Экуменическая встреча будет сосредоточена на обсуждении таких вопросов, как проблемы современного мира и ответ на них Церкви в рамках социальной этики; мировой экономический кризис и кризис веры; христианские ценности в плюралистическом мире; христианские ценности и проблема рыночной экономики во времени мирового кризиса. Конференция объединит представителей православных, католических и протестантских церквей Восточной и Западной Европы.



Седмица.Ru