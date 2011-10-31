На межрелигиозной встрече в Ассизи не было совместных молитв

27 октября в Ассизи (Италия) прошел День размышлений и диалога о мире и справедливости во всем мире под девизом «Паломники истины, паломники мира». Более 300 представителей христианских Церквей и общин, а также представители других религий приняли участие во встрече, чтобы выразить солидарность в стремлении к мирному сосуществованию цивилизаций и народов.

По сообщению официального сайта УПЦ, на встрече в Ассизи не совершались совместные молитвы. Более того, в этом году в ней участвовали сторонники атеистического гуманизма. По убеждению организаторов, неверующие интеллектуалы, искренне ищущие правды, мира и справедливости, также могут внести свой ценный вклад на благо современного человечества. Среди присутствующих был бывший глава коммунистической партии Австрии Вальтер Байер, уроженка Болгарии, проживающая во Франции, проф. Юлия Кристева, итальянский профессор из Пизы Ремо Боде и мексиканский профессор философии Гиллермо Уртадо. В частности, профессор Г. Уртадо в своем выступлении заявил, что «мы, миряне гуманисты, будем прилагать все усилия, чтобы верующие и неверующие жили во взаимном доверии, в совместном поиске истины, справедливости и мира».

В центре внимания участников диалога – вызовы современного мира, необходимость объединить усилия людей доброй воли в противостоянии разрушительному воздействию различных форм насилия (войн, терроризма и т.п.), дискриминации, воинствующего секуляризма, экономической нестабильности и фундаментализма.

По благословению Митрополита Киевского и всея Украины Владимира от Украинской Православной Церкви приняла участие делегация в составе епископа Днепродзержинского и Царичанского Владимира и секретаря Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерея Николая Данилевича. От Русской Православной Церкви во встрече принял участие Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Слуцкий Филарет, а также митрополит Астанайский и Казахстанский Александр с сопровождающим духовенством.

Из Предстоятелей Поместных Православных Церквей во встрече приняли личное участие Патриарх Константинопольский Варфоломей I, Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий, а также представители Александрийской, Антиохийской, Сербской, Румынской, Польской Церквей.

Во время пребывания в Италии 28 октября делегация Украинской Православной Церкви посетила православный храм святой великомученицы Екатерины в Риме, где встретилась с настоятелем - иеромонахом Антонием (Севрюк). В тот же день делегация встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины при Святом Престоле госпожой Т. И. Ижевской.

