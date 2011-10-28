Иерусалим: суд оправдал священника, ударившего ученика ешивы

Мировой суд Иерусалима снял обвинение со служителя греческой православной церкви, ударившего по лицу ученика ешивы (еврейское религиозное учебное заведение) за то, что тот в него плюнул. Инцидент произошел на одной из улиц Старого города.

Комментируя свое решение, судья Дов Полок подверг резкой критике обычай ортодоксальных иудеев плевать в проходящих мимо них христианских священнослужителей. "Нужно перестать мириться с тем, что христианских священников презирают из-за их веры, это так же как евреев презирали за то, что они евреи", - заявил он.

"Я слышал, что власти не в состоянии справиться с этим явлением. Тех, кто плюется не задерживают и никак не наказывают. Это не что-то новое, подобные вещи происходят уже много лет. А между тем, это не только противоречит закону и причиняет страдания жертвам, это вредит всем нам, имиджу нашей страны в глазах туристов и гостей!, - пишет судья в своем постановлении.

MIGnews.com