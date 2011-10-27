Вселенского патриарха предостерегают от созыва Всеправославного собора

Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхета-Тбилиси и Митрополит Пицунды и Цхум-Абхазети Илия II рассказал о подробностях своего визита в Константинополь. По словам Илии II, он посетил Константинополь в рамках 20-ти летнего юбилея интронизации Вселенского Патриарха Варфоломея.

«У нас был разговор о Мировом православном собрании. Варфоломей очень хочет созвать Собрание православных Церквей. Мы ответили ему, что до тех пор, пока не будут разрешены спорные вопросы между Церквями, нельзя созывать это собрание», – отметил Патриарх Грузии.

По словам Илии II, Варфоломей I несет большую ответственность в вопросе единства Церквей.

«Вселенский Патриарх предложил, что все храмы, которые не входят в ту или иную Церковь, должны принадлежать Вселенскому Патриарху. Мы ответили, что эти церкви и храмы должны принадлежать матери-Церкви той конкретной страны, где она находится, если на то есть желание прихожан церкви. А если прихожане желают, чтобы этот храм принадлежал Вселенскому Патриарху, то мать-Церковь не пойдет против этого. Это является золотой серединой. Между Церквями остается еще много нерешенных вопросов, я думаю, что очень опасно созывать Православное собрание. Между Церквями может произойти новый раскол. Я надеюсь, что все вопросы, которые стоят перед Церквями будут решены, но на это нужно время», - заявил Католикос-Патриарх всея Грузии.

ИА Грузия