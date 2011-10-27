На межрелигиозную встречу в Ассизи прибыли неверующие

Представители всех религий мира примут участие в молитвенной встрече и диалоге на тему мира и справедливости в мире, которая сегодня, 27 октября, состоится в Ассизи. Эта встреча будет несколько особенной, ведь на ней будут присутствовать также и неверующие, которые ответили на приглашение Папского Совета по делам культуры и прибудут в город святого Франциска.

Президент этого ватиканского учреждения, кардинал Джанфранко Равази, в интервью с журналисткой Ватиканского Радио Франческой САБАТЕНЕЛЛИ рассказал о роли и значения этих приглашенных неверующих во время нынешней встречи в Ассизи. Он в частности отметил, что в последние годы традиционная концепция правды претерпела большие изменения.

Классическая концепция утверждала, что правда - это реальность сама по себе, реальность объективная, что нас опережает и есть над нами, зато сегодня концепция правды является очень субъективной. И, учитывая это, кардинал Равази считает, что нам необходимо вернуться к большой классической и христианской концепции истины. Неверующие интеллектуалы, искренне ищут правды, мира и справедливости, также могут внести свой ценный вклад на благо современного человечества. Среди присутствующих будет бывший глава коммунистической партии Австрии Вальтер Байер. Приглашение Папы приняла также уроженка Болгарии, проживающая во Франции, проф. Юлия Кристева, итальянский профессор из Пизы Ремо Боде и мексиканский профессор философии Гиллермо Уртадо.

CREDO

