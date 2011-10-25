В Катаре открылась IX международная конференция

24 октября в Дохе (Катар) открылась IX международная конференция по межрелигиозному диалогу. Организаторами форума являются министерство иностранных дел Катара и Международный центр международного диалога в Дохе. В этом году конференция посвящена теме «Социальные сети и межрелигиозный диалог: новые отношения».

На конференции представлены Поместные Православные Церкви: Иерусалимский Патриархат — Патриаршим представителем в Катаре архимандритом Макарием, Московский Патриархат — сотрудником Отдела внешних церковных связей диаконом Димитрием Сафоновым. Форум собрал в столице Катара представителей христианства, ислама и иудаизма из различных стран мира. Среди его участников — архиепископ Патрик Келли (Римско-Католическая Церковь, Великобритания), епископ Себух (Саркисян) (Армянская Апостольская Церковь, Иран), муфтий Мустафа Церич (Босния и Герцеговина), председатель христианско-иудейского форума раввин Гершель Глюк (Великобритания), раввин Генри Собел (Бразилия), генеральный секретарь международной организации «Религии за мир» У. Вендли (США), пастор Джесси Джексон (США). Форум собрал около 200 участников из 55 стран мира.

Открыл заседания форума глава Международного центра диалога религий в Дохе профессор Ибрагим Салех Аль-Наими. На пленарном заседании форума прозвучали также выступления министра юстиции Катара Хасана бин Абдуллы аль-Ханима.

В рамках конференции пройдут заседания, посвященные следующим темам: «Опасность коммуникационных технологий», «Наука и религия», «Оптимальное использование коммуникационных технологий», «Преимущества использования социальных сетей в межрелигиозном диалоге» и другим. Кроме общих заседаний будут работать подгруппы, посвященные конкретным проблемам, связанным с социальными сетями. Конференция завершит свою работу 26 октября.

В рамках форума прошла встреча диакона Димитрия Сафонова с советником-посланником Посольства России в Катаре Д.А. Трофимовым. В рамках встречи были обсуждены вопросы церковного участия в международных мероприятиях, проводимых в Катаре, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Патриархия.ru