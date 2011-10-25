Раввины Европы призвали Папу прервать переговоры с лефевристами

Конференция раввинов Европы призвал Папу Римского Бенедикта XVI приостановить переговоры с традиционалистами из Общества св. Пия X.

Поводом для этого послужили слова Ричарда Вильямсона - одного из четырех прелатов-лефевристов. Уильямсон подверг критике слова самого Бенедикта XVI о том, что нельзя считать еврейский народ виновными в смерти Христа. По словам Уильямсона, евреи, как народ, виноваты в «богоубивстве» и является «коллективным врагом истинного Мессии».

«Католическая Церковь не должна сближаться с теми, кто проповедует ненависть», - заявил президент Конференции раввинов Европы, раввин московской хоральной синагоги Пинхас Голбдшиидт.

«Ремарки епископа Уильямсона - еще одно свидетельство того, что Обществу св. Пия X - не место в современной Церкви, - заявил национальный директор американской Антидифамационной лиги Абрахам Фоксман. - Нам трудно представить, как община, которая не принимает фундаментальное церковное учение - осуждение антисемитизма, и выступает с классическими нападками на евреев, может быть принята обратно».

Основатель Общества св. Пия архиепископ Марсель Лефевр не принял реформу богослужения и ряд других нововведений Второго Ватиканского собора, в том числе соборные документы, осуждающие антисемитизм. В 1988 году Лефевр без разрешения Святого Престола рукоположил четырех епископов (включая Уильямсона), за что все пятеро были отлучены от Церкви. Папа Бенедикт как жест примирения отменил решение о экскомунику епископов-лефевристов. Тем не менее, хотя лидеры Общества св. Пия больше не считаются отлученными от Церкви, их организация не имеет канонического церковного статуса, определить который должны переговоры, проходящие в последние годы. Новые антисемитские заявления епископа Уильямсона, который в Германии уже был осужден за отрицание Холокоста, еще больше осложняют ситуацию.