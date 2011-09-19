Встрече патриарха Кирилла и Папы Римского мешает Украина?

Одной из преград для встречи Папы Римского Бенедикта и патриарха Московского и Всея Руси Кирилла является ситуация на Украине. Как сообщает Росбалт со ссылкой на Reuters, об этом заявил глава отдела Внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Илларион.



По мнению митрополита, беспрецедентная встреча Бенедикта и Кирилла могла бы улучшить взаимоотношения между двумя конфессиями, но на этом пути есть несколько препятствий — в частности, вопрос собственности. Как пишет издание, во времена Сталина собственность греко-католиков была конфискована и передана РПЦ. Однако после распада СССР греко-католики вернули себе более 500 церквей, в основном на Западной Украине.



В связи с этим представитель Московского патриархата отметил, что "ничего не было сделано и не делается для решения этой проблемы". "Как только мы получим ее понимание, мы сможем начать подготовку к такой встрече", — сказал представитель РПЦ.



Митрополит Илларион призвал Ватикан показать "знаки готовности" к развязыванию конфликта между католиками и ортодоксами на Украине, который сейчас блокирует встречу двух лидеров. Он также добавил, что Бенедикт во многих случаях показал "большую чуткость к ортодоксальной традиции, чем его предшественник".



Комментируя возможное место проведения такой встречи, митрополит Илларион заявил, что это точно будет не в Москве или в Ватикане, а на нейтральной территории – возможно, в Женеве.