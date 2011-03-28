ПАСЕ заслушает доклад о религиях

В ходе весенней сессии Парламентская Ассамблея Совета Европы заслушает доклад «Религиозный аспект межкультурного диалога».

Об этом сообщает Институт религиозной свободы.

Инициатором слушаний выступила Анна Брассер (Люксембург, группа ALDE), которая от имени Комитета ПАСЕ по культуре, науке и образованию подготовила доклад по данной проблематике.

Согласно повестке дня сессии, на заседании ПАСЕ 12 апреля выступит ряд религиозных лидеров Европы.

Среди них Патриарх Румынский Даниил, президент Папского совета по межрелигиозному диалогу кардинал Жан-Луи Торан (Ватикан), Главный раввин РФ Берл Лазар, полномочный представитель Немецкой Евангелической Церкви в ФРГ и ЕС священник Бернхард Фелмберг. По данному вопросу выступят также докладчик от Комитета по политическим вопросам Лачезар Тошев (Болгария, группа EPP / CD) и председатель Президиума по делам религий Республики Турция профессор Мехмет Гьормез.

"Культурное и религиозное разнообразие стало источником беспокойства, страха и напряженности в Европе и даже далеко за пределами континента", - заявила автор доклада А.Брассер.

По ее словам, появилось разделение, который среди прочего кажется особенно глубоким относительно видения развития общества, предлагаемого каждой из религий.

"Мы сталкиваемся практически ежедневно с проблемами понимания и случаями проявления нетерпимости, неприятия и насилия, которые разрушают социальную сплоченность и даже стабильность и мир", - отметила А.Брассер в ходе предварительных слушаний в Комитете. По ее мнению, эффективным средством укрепления религиозного плюрализма может стать структурированный и постоянный механизм межконфессионального диалога в Совете Европы, а также мероприятия по популяризации знаний о религии и включение тем о межконфессиональном диалоге в программу подготовки учителей.

Эти и другие результаты комитетских слушаний, состоявшихся накануне в Париже, положенные в основу доклада, который будет представлен на заседании во время весенней сессии ПАСЕ.