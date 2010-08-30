Ватикан призвал мусульман преодолеть насилие по отношению к иноверцам

14:52, 30 августа 2010
Диалог
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Спецпослание на 30 языках

Ватикан призывает мусульман  преодолевать насилие по отношению к сторонникам разных религий и не манипулировать религией в политических целях, сообщает Седмица.Ru.

Текст этого обращения содержится в подготовленном на 30 языках специальном послании, подписанном председателем Папского Совета по межрелигиозному диалогу кардиналом Жан-Луи Тораном.

В письме отмечается также, что этническая и религиозная дискриминация приводят к насилию  не только между странами, но и  внутри религиозных общин.

Кроме того, в послании обращается внимание  на создание таких школьных учебников, где их авторами дается "объективное  представление разных  религий".

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