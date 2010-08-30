Ватикан призвал мусульман преодолеть насилие по отношению к иноверцам

Ватикан призывает мусульман преодолевать насилие по отношению к сторонникам разных религий и не манипулировать религией в политических целях, сообщает Седмица.Ru.

Текст этого обращения содержится в подготовленном на 30 языках специальном послании, подписанном председателем Папского Совета по межрелигиозному диалогу кардиналом Жан-Луи Тораном.

В письме отмечается также, что этническая и религиозная дискриминация приводят к насилию не только между странами, но и внутри религиозных общин.

Кроме того, в послании обращается внимание на создание таких школьных учебников, где их авторами дается "объективное представление разных религий".