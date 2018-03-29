Организаторы визита Патриарха в Украину: Люди путают политическую и публичную составляющую

Во время пребывания Патриарха Кирилла в Одессе, организаторы визита со стороны РПЦ: председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества РПЦ протоиерей Всеволод ЧАПЛИН, заместитель председателя ОВЦС Московской Патриархии протоиерей Николай БАЛАШОВ и председатель синодального информационного отдела Владимир ЛЕГОЙДА ответили на наиболее актуальные вопросы, касающиеся визита Святейшего в Украину. Прямой эфир состоялся 23 июля в программе «Открытая студия» одесской телекомпании «Глас».



ЛЮДИ ЧАСТО ПУТАЮТ ПОЛИТИЧЕСКУЮ И ПУБЛИЧНУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ



Какие политические проблемы может нести визит Патриарха Кирилла в Украину?



В.ЧАПЛИН. В рамках отношений Украины и России: Святейший Патриарх приезжает сюда не как представитель России, а как глава Церкви, которая в равной степени присутствует и в Украине, и в России, и в Белоруссии, и Казахстане. И он приезжает не в гости, а как к себе домой – с заботой о народе, который здесь живет, и с посланием мира, социального мира, обращенного и к политикам, в том числе, но не к политикам другого государства, а к политикам, которые отвечают за жизнь и благосостояние его паствы.

Он будет говорить о верующих, о том, как верующим максимально было бы комфортно жить, и что для этого нужно сделать. Но он не говорил, и не будет говорить о политических вопросах.

В Одессе ни разу не было сказано ничего политического.



В.ЛЕГОЙДА. У нас часто путают политическую и публичную составляющую. Если человек выступает публично, если он встречается с общественностью и высказывается по темам, которые имеют отношение к общественной жизни, то этому сразу привешивают ярлык политического выступления. Это от недопонимания, незнания, и не по злому умыслу.

Как преподаватель могу сказать: студенты часто путают государство и общество. То, что имеет отношение к государственной - и общественной жизни.

Мы не можем привести ни одной цитаты из выступлений Патриарха, которая бы касалась сферы политики. Его слово – это слово пастыря.

Если говорить о характеристике – пастырско-политический визит – то это оксюморон – сочетание несочетаемого.



Н.БАЛАШОВ. Попытки представить визит Патриарха политическим – это попытки тех, кто стремится строить свою идентичность на противостоянии, на образе врага. Явно, что таких оценок не разделяет подавляющее большинство жителей Украины.

Патриарха в Украине воспринимают как своего, и Патриарх воспринимает Украину как свою.



В РУССКОМ МИРЕ НЕТ ГЛАВНОГО ЦЕНТРА, КОТОРЫЙ УПРАВЛЯЕТ ОСТАЛЬНЫМИ



Прокомментируйте цитату из обращения политического объединения «Свобода» в отношении визита Патриарха Кирилла в Украину и его концепции «Русский мир».



«Свои визиты он использует для того, чтобы продвигать разработанную им, враждебную украинской государственности, политическую концепцию «Русского мира», в которой независимой Украине нет места».



В.ЧАПЛИН. В этой фразе все ложь. Святейший Патриарх говорит о Русском мире. Он говорит о православной цивилизации, всегда, при этом подчеркивая, что это не имеет отношения к какой-то политической концепции, связанной с устройством жизни тех или иных государств.

Он всегда подчеркивает, что Русский мир или православная цивилизация – это полицентричное явление, в нем нет главных и второстепенных. В нем нет главного какого-то центра, который должен управлять остальными. Он постоянно подчеркивает, что этот Русский мир и эту православную цивилизацию могут составлять разные государства. И особенно при этом он подчеркивал самостоятельность и самобытность Украины, которую очень уважает.

Поэтому эти господа («Свобода». – «Глас народа»), зная, что он не имеет в виду, что Русский мир – есть конец украинской государственности. И, тем не менее – лгут, пытаясь выдать то, чего Святейший Патриарх не говорил - за то, что он якобы собою несет, приезжая сюда.



Н.БАЛАШОВ. Накануне прибытия Патриарха в Украину, Митрополит Владимир дал развернутое интервью о значении этого визита, в котором он говорит: «Те, кто отрицают Русский мир, должны отрицать и Крещение Руси». Потому что - вот оно наше общее начало, в котором Киев – навсегда останется важнейшим историческим центром, нашим святым городом. Отсюда «пошла есть Русская земля». И отрицать это – значит отрицать вклад Киева в общую Русскую историю. Как это возможно?



В.ЛЕГОЙДА. Концепция «Русского мира» не имеет никакого отношения к суверенитету Украины, поскольку она не касается тех ценностей, которые исторически и логически гораздо глубже того, что имеет отношение к политической конъюктуре, к текущей политике.

Концепция "Русского мира" говорит о глубинных, о ценностных корнях. Любой человек, знакомый с философией, знает, что есть сфера политического, а есть сфера ценностного. Они могут пересекаться, но это разные сферы. Здесь (в утверждениях "Свободы". - "Глас народа") имеет место некоторое сознательное искажение того, о чем говорит Святейший Патриарх.



МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ЦЕРКВИ – ЭТО ВЕЛИКОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Накануне визита Патриарха Кирилла в Украину партия «Наша Украина» обвинила главу РПЦ в призыве к объединению Украины и России с главенствующим положением «старшего брата».



Н.БАЛАШОВ. Патрирах Кирилл – глава РПЦ и его паствой являются граждане Российской Федерации, так же, как и граждане Украины.



В.ЧАПЛИН. Понятие «Русская Православная Церковь» относится не к этнониму «русский», а к понятию «русь». Это не Церковь русских, и не церковь РФ – это гораздо более многоликая Церковь. В ней граждане разных национальностей и государств, представители разных социальных слоев, люди разных культур.

Надо иметь в виду, что такой многонациональный характер нашей Церкви – это великое благословение и великое преимущество перед узконациональными религиозными общинами.

Имея возможность быть членом многонациональной Церкви, ты получаешь гораздо больше в плане духовного общения, и самое главное – ты получаешь возможность как бы посмотреть со стороны на свой народ, на свое государство, что очень полезно.

Поэтому Церковь, по природе своей, должна быть наднациональной. Тогда она становится верной Христу, а уже потом - земным интересам, и, во-вторых – она получает возможность помогать другим народам, чтобы он мог смотреть себя со стороны.



ЦЕРКОВЬ НЕ РАЗМЕНИВАЕТСЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ



Интересы государства РФ совпадают с интересами РПЦ: государственное и церковное идут рука об руку, что заставляет критиков делать соответствующие выводы… Не вредит ли российская политика церковным интересам?



Н.БАЛАШОВ. У РПЦ нет необходимости продвигать свои интересы и свое влияние на постсоветском пространстве - она просто на нем присутствует. Она никогда не теряла своего единства. Это произошло в связи с тем, что подавляющее большинство верующих, проживающих ныне в суверенных государствах, хотели сохранять это единство.

А ведь присутствие на территории многих государств – это характерная черта присутствия многих патриархатов. Все они осуществляют свою деятельность на территории многих государств. Хотя, когда-то большинство этих государств осуществляли свою деятельность на территории одного государства – Византийского. Прошли века, сменяли друг друга политические режимы, а Церковь свое единство хранила, и это огромное Божье благословение для народа, который видит в этом источник стабильности.



Каковы геополитические интересы РПЦ на территории других государств?



В.ЧАПЛИН. Политики приходят и уходят, Церковь не разменивается на политические интересы, а напоминает о том, что важно жить вместе. И, может быть, не важно, какой город при этом будет главным.



ОТКАЗ ОТ ХРИСТИАНСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВЕДЕТ К РАСЧЕЛОВЕЧИВАНИЮ ОБЩЕСТВА



«Современная Европа сегодня зачастую сознательно отказывается от своих христианских корней, от этой общей ценностной основы, которая есть у христианских народов. Это совершенно тупиковый и порочный путь. Это путь - не только к потере внутренней идентичности, но и к расчеловечиванию общества. Потому что на смену этим ценностям придут принципиально иные, которые будут связаны с фундаментальными изменениями в человеке», - считает В.ЛЕГОЙДА

В качестве примера он назвал решение Европейского суда по правам человека о запрете на распятия в классных комнатах итальянских школ.

В.ЛЕГОЙДА привел слова Святейшего Патриарха Кирилла о том, что если сегодня кому-то не нравятся распятия в школе, то завтра кого-то будет оскорблять крест на куполе храма.

«Мы говорим не только о гипотетической опасности. Мы жили в таком обществе, где срывают кресты и рушат храмы. И ни к чему хорошему это привести не может», – напомнил В.ЛЕГОЙДА.

Говоря о том, что страны православного восточнославянского мира тоже являются неотъемлемой частью Европы, он заметил о необходимости предлагать западной цивилизации свои ценности, которые «имеют своим истоком крещальную киевскую купель».

«Это не те ценности, которые появились сегодня или вчера, а это как раз то, что составляло основу европейской идентичности», – сказал В.ЛЕГОЙДА.



ЦЕРКОВЬ ПРЕДЛАГАЕТ БОРОТЬСЯ С ПОРОКАМИ С ПОМОЩЬЮ СЕТИ ИНТЕРНЕТ



«Православный человек склонен доверять людям, склонен относиться мирно ко всем, кто его окружает. Поэтому он немножко более беззащитен перед наглым пороком», – считает протоиерей Всеволод ЧАПЛИН.

«Так произошло в 1917 году. Ведь народ не поддерживал большевиков. Они представляли собой группу заговорщиков с несколькими тысячами людей, которые составляли их актив. И, тем не менее, легко захватили власть, потому, что стреляли первыми, причем без разбора и в совершенно любых обстоятельствах», – сказал протоиерей В.ЧАПЛИН.

Он считает, что добродетель терпения не позволяет православным тут же давать отпор обидчикам. И как во время октябрьского переворота, так и сейчас люди не готовы быстро реагировать на пороки, которые возникают в обществе. В первую очередь на коррупцию.

«Нужно заботиться о том, чтобы православное миропонимание находило продолжение в жестком, сильном, активном гражданском действии. У нас не будет никакого будущего, если коррупционеры не получат жесткую общественную реакцию», – отметил В.ЧАПЛИН.

Для этого он предлагает активно использовать современные способы коммуникации.

«Сейчас очень просто изобличить любого мерзавца. Есть интернет, есть всякие службы, типа «YouTube». Отсними что-то и выстави в интернет. Сейчас очень многие так делают в Москве. И милиционеры-взяточники и милиционеры-хамы уже всерьез боятся людей потому, что знают, что через 10 минут все это может быть в интернете, а за этим последует увольнение или тюрьма» – сказал отец Всеволод.

«Сейчас нужно чтобы порок называли пороком, а преступление преступлением и возвышали свой голос против этого, в том числе и в информационной сфере. Подействует, поверьте мне, подействует», – заверил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества РПЦ.



«Глас народа»

