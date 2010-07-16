РПЦ готовит украиноязычную версию сайта Патриархия.ru.

19 июля начнет работу украинская версия официального сайта Русской православной церкви Патриархия.ru.

Как сообщили УНИАН в Синодальном информационном отделе РПЦ, ресурс создается с целью регулярного информирования православных верующих Украины, а также представителей украинских СМИ о текущих событиях, "происходящих на пространстве единой Поместной Церкви".

В постоянном режиме будут обновляться новостная лента сайта, также на сайте будут размещаться публикации. До конца года будет осуществлен перевод на украинский язык основных справочных материалов сайта.

Над украинской версией работают сотрудники Синодального информационного отдела РПЦ и редакция сайта Патриархия.ru.