Главы украинских конфессий считают что ПАСЕ навязывает украинцам гомосексуализм

Главы украинских конфессий заявляют о недопустимости посягательств на традиционные моральные и семейные ценности под видом борьбы с дискриминацией сексуальных меньшинств. Соответствующие инициативы в ПАСЕ, по сути, направлены на искажение общественного мнения по поводу такого греховного и аморального являения как гомосексуализм, которое навязывается Украине и другим странам Европы как норма жизни. Такую общую позицию 28 апреля выразили участники заседания Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, – сообщает Институт религиозной свободы.



По словам главы Украинской Греко-Католической Церкви кардинала Любомира (Гузара) сегодня в мире происходит борьба не за права человека, а за ценности, которые станут основой общественной жизни и государственной политики. По его убеждению, борьба за предоставление широких прав однополым партнерствам фактически является лишь навязыванием ложного взгляда на истинную семью и мораль, который является неприемлем для украинского общества.



В свою очередь руководитель информационно-издательского отдела УПЦ КП епископ Евстратий (Зоря) отметил, что громкие заявления и предложения по юридическому признанию однополых партнерств не имеют ничего общего с правами человека и правозащитной деятельностью в привычном понимании этих понятий. Подобные инициативы под лозунгами борьбы с дискриминацией являются примером экспансии на традиционные моральные и семейные ценности, которые исповедуют и христиане, и представители других религий.



Епископ Евстратий отметил, что обвинения ЛГБТ-сообщества в адрес конфессий в разжигании ненависти к секс-меньшинствам безосновательны. Он напомнил, что Всеукраинский Совет Церквей в своей Декларации и в обращениях в органы власти никогда не был сторонником уголовного или иного преследования лиц, практикующих однополые отношения. Вместе с этим главы конфессий единодушны в том, что "религиозные люди не могут мириться с гомосексуализмом, другими аморальными действиями и их пропагандой, как явлениями духовной и общественной жизни".



Накануне рассмотрения в ПАСЕ проекта резолюции и рекомендации по этой проблематике главы конфессий и верующие вновь заявили о своем решительном несогласии с попытками внедрить в жизнь подобные аморальные инициативы.



В обращениях к Президенту Украины В.Януковичу, главе МИД и Постоянной делегации в ПАСЕ от украинского парламента Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций выразил свое глубокое беспокойство и ожидает объяснения официальной позиции Украины в связи с поддержкой руководством МИД Украины без каких-либо замечаний рекомендации Комитета Министров Совета Европы «О мерах по борьбе с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации или гендерной самоидентификации», которые были приняты 31 марта 2010 года.



Аналогичные обращения по поводу инициатив в ПАСЕ к Главе государства и МИД Украины отдельно направили также Украинская Православная Церковь, Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата, Украинская Греко-Католическая Церковь, Всеукраинский Союз Церквей христиан веры евангельской – пятидесятников, Всеукраинский Союз Объединений евангельских христиан-баптистов, Украинская Христианская Евангельская Церковь, Украинская Лютеранская Церковь, Объединение иудейских религиозных организаций Украины, Духовное управление мусульман Украины и ряд других конфессий.



Подобную позицию публично и в обращениях к руководству государства заявил Совет Евангельских Протестантских Церквей Украины, а также Духовный Совет христиан в Одесской области.



Напомним, что в четверг, 29 апреля, Парламентская Ассамблея Совета Европы рассмотрит проекты резолюции и рекомендации о юридическом признании и расширении прав однополых партнерств во всех странах Европы, принятия которых с января этого года добивается Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека.









