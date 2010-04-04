Крымских школьников учат межрелигиозной вражде

Прокуратура Крыма требует от министерства образования и науки региона запретить использование в младших классах школ пособия с легендой, содержание которой может расцениваться приверженцами одной из мировых религий как оскорбительное.

«Речь идет о пособии для внеклассного чтения для учеников начальных классов «Волшебный ручеек». Оно включает легенду, в которой в негативной форме говорится об одной из мировых религий. Издание может оскорбить религиозные чувства тех, кто исповедует эту религию», - сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры, текст которого передан УНИАН.

Кроме того, издание не входит в перечень рекомендованных для школы учебников и пособий, то есть не прошло научно-методическую экспертизу.

В сообщении надзорного ведомства не уточняется, какая религия имеется в виду.