Совет Церквей готов к диалогу с новым Президентом

Очередная встреча представителей конфессий имела целью сформировать предложения в сфере дальнейшего развития государственно-церковного диалога в Украине. Этот вопрос стал предметом обсуждения на заседании Секретариата Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО), которое 25 февраля состоялось в помещении Миссии «Каритас-Спес», сообщает Институт религиозной свободы.

Присутствующие также обменялись мнениями по поводу особенностей недавних мероприятий по случаю инаугурации новоизбранного Президента Украины.

По мнению представителей конфессий, за последнее десятилетие в Украине сформировалась хорошая традиция проведения встречи новоизбранного Главы государства с членами Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, которая обычно проходила в день его инаугурации. Подобное общение является хорошей возможностью не только для благословения Президента главами Церквей на добрые дела в интересах украинского народа, но и дает импульс для дальнейшей консолидации усилий государства и Церквей в вопросах преодоления наиболее сложных социальных проблем и в сфере утверждения в обществе высокой морали.

В связи с этим Секретариат ВСЦиРО решил выступить с инициативой и предложить Президенту Украины Виктору Януковичу в удобное время провести такую встречу с главами конфессий, которые входят в состав Совета. По мнению участников заседания, такая встреча на высшем уровне позволит продолжить плодотворное многолетнее сотрудничество и способствовать дальнейшей гармонизации государственно-церковных отношений в Украине.

Кроме этого, в ходе заседания заместитель председателя Госкомнацрелигий Николай Новиченко представил информацию о текущей ситуации в сфере государственно-церковных отношений в Украине и ответил на вопросы представителей конфессий. Приглашенный на заседание руководитель Института религиозной свободы Александр Заец рассказал о последних решениях органов власти по вопросам нормативного обеспечения деятельности религиозных организаций.

Члены Секретариата ВСЦиРО также рассмотрели корреспонденцию, поступившую в адрес Совета, и проанализировали состояние работы и формирования общественных советов по вопросам сотрудничества с Церквями и религиозными организациями при центральных органах исполнительной власти Украины.

В ходе заседания председатель Госкомнацрелигий Украины Юрий Решетников вручил председателю правления Института религиозной свободы Александру Зайцу грамоту с благодарностью от имени Премьер-министра Украины Юлии Тимошенко "за весомое личное содействие гармонизации и развитию государственно-церковных отношений".

В завершение заседания члены Секретариата ВСЦиРО решили организационные вопросы проведения очередной встречи глав конфессий – членов Совета, которую запланировали провести в апреле этого года.



