Патриарх Кирилл не может встретиться с Папой из-за ситуации в Украине

Ситуация в Западной Украине, где более 500 приходов было отнято у православных и возвращено греко-католикам, является главным препятствием для встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Бенедиктом XVI, заявил в интервью радиостанции "Эхо Москвы" глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата архиепископ Волоколамский Иларион.



"В целом отношения у нас хорошие, они значительно улучшились после восшествия на папский престол Бенедикта XVI. Но существуют, конечно, проблемы во взаимоотношениях. Они, прежде всего, связаны с ситуацией в Западной Украине", - сказал Иларион.



Архиепископ подчеркнул, что, "к сожалению, для решения этой проблемы ничего не делается".



"Я думаю, что встреча рано или поздно произойдет. Мы сейчас не готовы говорить ни о времени, ни о месте такой встречи. Для нас важно, чтобы для нее созрели условия. А для того, чтобы были условия, нужно, чтобы со стороны Римско-католической церкви последовали конкретные шаги, направленные на улучшение этой ситуации", - приводит его слова РИА "Новости".





