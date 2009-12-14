Ватикан может разорвать дипотношения с Израилем

Переговоры Израиля и Ватикана о юридическом и экономическом статусе святых мест христианства на израильской территории в очередной раз зашли в тупик, что привело к серьезному дипломатическому кризису. Израильская делегация, возглавляемая заместителем министра иностранных дел Дани Аялоном, покидает Ватикан досрочно, сообщает NEWSru Israel.

Переговоры о статусе имущества Римско-католической церкви в Израиле длятся уже 15 лет. Основными камнями преткновения являются муниципальный налог на принадлежащую Церкви недвижимость, а также требование Ватикана предоставить государственные гарантии, согласно которым церковные земли не будут конфисковываться для возведения инфраструктурных проектов.

Раздражение Ватикана вызвал и отказ Израиля передать Католической церкви исключительное право контроля над помещением, где, по преданию, состоялась "Тайная вечеря". Израиль не намерен уступать в данном вопросе, поскольку, согласно еврейской традиции, под этим зданием на горе Сион расположена могила царя Давида.

Все это стало поводом для отъезда израильских дипломатов. Стороны отметили, что не достигли прорыва в переговорах, хотя и договорились о возобновлении совместной работы 27-го мая 2010 года.

Высокопоставленные источники в Ватикане резко раскритиковали поведение израильского руководства, которое "уже 15 лет не может принять какое-либо решение". Как сообщает газета Ma`ariv, те же источники утверждают, что если выход из тупика не будет найден в ближайшее время, Ватикан может разорвать дипломатические отношения с Израилем.

В ходе многолетних переговоров между Израилем и Святым Престолом обсуждается судьба более чем 100 священных мест христианства, которым, как считают в Ватикане, Израиль должен был бы предоставить специальные гарантии сохранности и защиты в будущем. Сегодня переговоры сконцентрированы на 6 священных местах: храме Благовещения в Назарете, Гефсиманском саде в Иерусалиме, горе Табор, горе Блаженств, Церкви Умножения Хлебов и Рыб на Тивериадском озере и Капернауме.