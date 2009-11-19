В Индии христиане, мусульмане и индусы вместе построили собор

Христиане, мусульмане и индусы вложили средства в строительство католического собора в индийском городе Баруйпуре, сообщает Благовест-инфо. Собор посвящен Непорочному Сердцу Марии и блаженной Терезе Калькуттской.

12 ноября в присутствии более двух тысяч человек архиепископ Калькуттский Лукас Сикар освятил собор.

Епископ Баруйпурский Сальвадоре Лобо подчеркнул, что его епархии, заметно увеличившейся за последнее время, «нужен был, наконец, свой собственный собор». Лобо отметил также, что многочисленные иконы и фрески собора помогут местному населению, на 80% неграмотному, «в постижении основ католической веры». Вклад мусульман и индусов в строительство церкви епископ назвал «жестом солидарности, знаком взаимопонимания между представителями разных религий».

Один из пожертвовавших на собор мусульман, Мухаммед Инул Кхан, заявил: «Бог тот же, хотя имена Его различны». А индус Ранджит Гхош объяснил, что прежде местные христиане давали деньги на организацию индуистских праздников, а теперь он решил помочь со строительством собора.

Строительство обошлось в 146 000 евро.