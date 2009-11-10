В Болгарии состоится симпозиум по впросам триалога между иудаизмом, христианством и исламом

В Болгарии состоится международный симпозиум «Триалог между авраамистическими религиями: Иудаизм, Христианство и Ислам (приоткрытие традиций и ценностей)».

Как передает Седмица.Ru, симпозиум, посвященный взаимодействию трех мировых религий, состоится с 13 по 15 ноября в Софийском университете под патронатом митрополита Видинского Доментиана (Болгарская Православная Церковь).

Организаторами форума выступили Научно исследовательский проект «Библия - база для диалога в культурной жизни и конфессиональных взаимоотношений в Болгарии», Международное бюро фонда К. Аденауэра, институт «Библия - Культура - Диалог», Высший евангельский богословский институт и Высший исламский институт.

В симпозиуме примут участие представители духовенства трех религий, представители Мусульманского объединения в Болгарии, еврейской общины Болгарии, представители европейских церквей и деноминаций, эксперты и ученые из Австрии, Германия, Кипра, Македонии, Румынии, России и Швейцарии.