Госдепартамент США дал оценку религиозной свободы в Украине

Бюро демократии и прав человека Госдепартамента США 26 октября обнародовало ежегодный отчет о соблюдении прав человека в странах мира. В документе дана оценка и соблюдению свободы религии в Украине. В нем отмечается, что Конституция Украины гарантирует свободу религии и правительство защищает это право, однако некоторые религиозные меньшинства и нетрадиционные религиозные группы сталкиваются с трудностями в регистрации и приобретении имущества. В Украине нет государственной религии, однако, как отмечается в документе, местные власти временами отдают предпочтение той религиозной конфессии, которая в том или ином регионе имеет больше всего сторонников.

В части под названием «Религиозная демография» констатируется, что в Украине насчитывается 33,000 религиозных организаций, которые представляют 55 деноминаций. Согласно официальным данным, православные христианские организации составляют 52% от общего количества религиозных групп. Наибольшей в Украине является Украинская Православная Церковь (Московского Патриархата) со значительным присутствием во всех областях Украины, кроме Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областей. Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата является второй по величине Православной Церковью, большинство верующих которой проживают в западных и центральных регионах Украины.

В Докладе говорится также о непризнании Украинской Православной Церковью (Московского Патриархата) Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Что касается Украинской Автокефальной Православной Церкви, то в отчете Госдепартамента США она относится к наименьшей Православной Церкви и отмечается, что 70% ее верующих проживают на Западе Украины.

Верующие Украинской Греко-Католической Церкви составляют вторую по численности (4 млн.) религиозную группу в Украине и наибольшую на Западе страны. Наибольшее количество греко-католиков – во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Некоторые мусульманские лидеры утверждают, что в Украине насчитывается 2 млн. мусульман. Государственная же статистика свидетельствует о 500,000. Подавляющее большинство из них – крымские татары, которых насчитывается 300,000.

Римо-Католическая Церковь в Украине имеет миллион последователей и состоит преимущественно из этнических поляков, проживающих в большей степени в центральных и западных регионах.

Группы, которые составляют менее 5% населения Украины, включают представителей евангельских христиан-баптистов, пятидесятников, иудеев, англикан, кальвинистов, Свидетелей Иеговы, лютеран, методистов, мормонов, пресвитерианцев, адвентистов, буддистов и сторонники Сознания Кришны.

По данным Государственного комитета статистики от 2001 года, в Украине насчитывается 103,600 человек, которые имеют этническое иудейское происхождение.

В отчете приведены данные центра Разумкова, согласно которым 40% респондентов называет себя верующими, однако не относится к какой-то конкретной религиозной организации, 36.5 назвались верующими и отнесли себя к той или иной религиозной организации. Согласно данным этого исследования, 33% украинцев назвали себя верными УПЦ КП, 31% - УПЦ (МП), 18% - УГКЦ. Менее 5% отнесли себя к римо-католикам, УАПЦ протестантам, мусульманам и иудеям.

По данным опроса, 33.5% респондентов сообщили, что они посещают Богослужение 1-2 раза в год; 23% - раз в несколько месяцев; 14.4% - 1-3 раза в месяц; 8.8% - один раз в неделю; 2% - несколько раз в неделю; 6.4% - раз в несколько лет, и 9.3% - практически никогда. Опрос также показал, что почти 90% активных в религиозной жизни граждан – христиане, большинство из которых православные. Больше практикующих верующих проживают на западе Украины.

Часть 2 Отчета «Статус религиозной свободы» констатирует равное право всех религиозных организаций в Украине и то, что здесь нет государственной религии. Вместе с тем, наблюдаются случаи, когда местная власть знимает сторону той религиозной организации, которая представляет большинство в соответственном регионе.

В отчете отмечается, что в некоторых центральных и южных регионах, Римо-Католическая Церковь, УГКЦ и мусульмане жалуются на эту проблему. А в западных областях и в Сумской, в частности, с подобной проблемой встречаются представители УПЦ (МП).

В отчете также не обошли вниманием тот факт, что существуют нарекания со стороны УПЦ (МП) и некоторых протестантских деноминаций относительно попытки действующего Президента Украины В. Ющенко объединить православных в одну поместную православную Церковь. По их мнению, такие вещи должны инициироваться не властью, а самими Церквями.

В документе сказано, что в Украине на государственном уровне празднуются большие религиозные праздники. Украинское законодательство позволяет с религиозными убеждениями проходить альтернативную военную службу. Религиозные организации Украины могут свободно заниматься издательской деятельностью.

По закону срок регистрации религиозной организации занимает от 1 до 3 месяцев. В случае отказа в регистрации можно подавать апелляцию в суд.

В отчете также указано, что Закон о Свободе совести и религиозных организациях и Закон о государственной регистрации юридических и частных лиц содержат несовместимые пункты, которые усложняют регистрацию религиозных организаций. Несмотря на неоднократные призывы Всеукраинского совета Церквей и религиозных организаций и неправительственных организаций Парламент за период подготовки отчета Госдепартамента США не решил этого вопроса. Процесс самой регистрации администрирует Госкомнацрелигий. В отчете отмечено, что представитель нескольких деноминаций выражают удовлетворение работой Госкомнацрелигий за отчетный период.

15 апреля 2009 был создан Совет представителей духовных управлений и центров мусульман Украины, куда вошли представители Госкомнацрелигий, лидеры духовного управления мусульман Крыма, духовное управление мусульман Украины «Умма», и духовное управление независимого мусульманского сообщества Украины.

В отчете Госдепартамента США говорится, что Закон ограничивает деятельность иностранных религиозных организаций и предоставляет узкие права для иностранного духовенства, проповедников, преподавателей и других зарубежных представителей иностранных религиозных организаций. Вместе с тем, не было никаких сообщений, что Правительство использовало закон, чтобы ограничить деятельность таких религиозных организаций. Визы для религиозных деятелей требуют приглашений от зарегистрированных религиозных организаций в стране и разрешения от правительства. Иностранные религиозные деятели должны исполнять свою деятельность лишь в тех религиозных организациях, которые их пригласили и при наличии разрешения государственного органа.

Как говорится в сообщении, представители религиозной организации «Церковь Иисуса Христа последних дней» выразили обеспокоенность о введении новой процедуры, согласно которой устанавливаются лимиты для пребывания в Украине иностранных проповедников. Как утверждают в этой религиозной организации, возникают трудности при пересечении государственной границы у тех проповедников, кто уже исчерпал разрешение на 90 дневное пребывание в стране и продлил срок действия визы. В Госкомнацрелигий объясняют, что нет изменений в визовой политике и ни одного отказа в визе для иностранных религиозных деятелей за этот отчетный период не было.

По закону Украины религия не может быть частью школьных программ. Члены Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций продолжают работу по закреплению на законодательном уровне права религиозных организаций вводить свои частные школы.

В отчете упомянут тот факт, что 20 октября 2008 года Министерство науки и образования сформировало общественный совет для сотрудничества с Церквями и религиозными организациями. Результатом работы этого Совета стало государственное признание теологии как академической дисциплины.

В июне 2009 Министерство Образования и Науки сообщило об увеличении числа общеобразовательных школ, предлагающих ученикам для изучения такой предмет как «Основы христианской этики», «Основы религиозной этики» и «Основы мусульманской культуры Крыма».

В разделе «Ограничение религиозной свободы» отмечается, что политика государства базируется на соблюдении религиозной свободы. Вместе с тем, в отчете перечислены единичные проявления ограничения свободы религии в Украине.

Так, Духовное управление мусульман Украины жалуется на то, что из-за действий отдельных чиновников возникают трудности с регистрацией новых религиозных общин в Крыму.

Представители УПЦ (МП) жалуются на сторонников УПЦ КП в селе Беево Сумской области, которым, по их словам, незаконно передан местный храм. В УПЦ КП такие обвинения считают необъективными.

Крымские татары жалуются как на этническую, так и религиозную нетолерантность со стороны местной власти, которая состоит как правило из представителей этнических россиян.

Религиозные организации, в том числе члены Всеукраинского Совета Церквей и Религиозных Организаций, жалуются, что их организации до сих пор не освобождены от уплаты налогов на добавленную стоимость.

В УПЦ (МП) и УГКЦ обеспокоены тем, что закон не обеспечивает никакой возможности для предоставления статуса "юридического лица" национальным религиозным ассоциациям. Отсутствие такого статуса может усложнить вопрос об имущественной церковной собственности, когда паствы меняют деноминации. Между тем, в УПЦ КП не видят в будущем законодательстве потребности в предоставлении статуса юридического лица религиозным организациям.

Члены многих общин жалуются, что испытывают трудности в работе с муниципальными администрациями в Киеве и других крупных городах, чтобы получить землю и лицензии на строительство или аренду помещения. Вместе с тем, в отчете отмечается, что с такими проблемами сталкивались не только религиозные общины, поэтому можно считать, что во многих случаях это могло быть связано с финансовыми причинами, а не с предвзятым отношением к той или иной религиозной общине.

Представители УПЦ КП жалуются, что власти Киева в выделении земельных участков предоставляют преференции УПЦ (МП).

Представители УПЦ (МП) Львовщины продолжают жаловаться, что власти Стрыя, Жидачева, Николаева и Пустомыт отказываются предоставить землю под строительство храмов. УПЦ (МП) в Ивано-Франковской области возмущена действиями местной власти г. Долины, которая не дает разрешения на строительство храма.

Объединение Совета евреев бывшего Советского Союза (UCSJ) во Львове продолжает обращаться в мэрию с просьбой о защите бывшей синагоги "Ture Zahav" и окружающих исторических зданий.

В отчете перечислены факты (в Виннице и Львове), когда на месте бывших еврейских кладбищ до сих пор ведутся или строительство, или же существует рынок.

Духовный Совет Мусульман Украины сетует, что в Киеве нет места для захоронений их верных. Мусульмане Симферополя заявили, что местные власти отказались предоставить участок для построения новой главной мечети города.

Представители УГКЦ жалуются на Ялтинский Муниципальный Совет, который отказывается предоставить земельный участок для построения единственного греко-католического храма города. Проблема с выделением земли под застройку греко-католических храмов существует также в Киеве и области, в Симферополе, Евпатории и Житомире.

В отчете отмечено, что 15 января 2009 Парламент принял законодательные поправки, которые дают зарегистрированным религиозным организациям право постоянно пользоваться земельными участками, которые находятся в государственной и коммунальной собственности.

Одной из важнейших проблем религиозной жизни Украины в Отчете названы реституции церковного имущества, конфискованного советской властью. В документе наличие таких проблем объясняется экономической ситуацией в стране, которая лимитирует средства на приобретение новых помещений для тех или иных организаций. Все основные религиозные организации обратились к Правительству с просьбой внедрить прозрачный законный процесс относительно возвращения церковного имущества. Всеукраинский Совет Церквей и Религиозных Организаций призвал Парламент ввести мораторий на приватизацию имущества, конфискованного когда-то у Церкви и которое сейчас находится в государственной или коммунальной собственности, однако этот закон не принят.

В Госкомнацрелигий объяснили, что большинство зданий и объектов уже были возвращены религиозным организациям и что обращение остальных осложняется тем фактом, что в них размещены государственные учреждения (и сейчас нет средств на их перенос) или же перешли в частную собственность. По данным Госкомнацрелигий, в 2008 году религиозным общинам было передано или в собственность, либо в право пользования 195 зданий или частей сооружений.

Некоторые обозреватели выразили обеспокоенность эффективностью и прозрачностью процедур возвращения имущества церквям.

В отчете перечислены проблемные случаи по возвращению церквям собственности. Так, община караимов в Киеве продолжает требовать возвращения сооружения Кенес (храма), которая еще с советских времен используется как «дом Актера».

Прогрессивные Иудеи в Киеве и Харькове имеют проблемы с возвращением им имущества. Римо-католикам Киева до сих пор не возвращен кафедральный собор Св. Николая и бывшая епископская резиденция. Проблемы с возвращением собственности римо-католиков есть и во Львове, Николаеве, Одессе, Севастополе, Симферополе.

УГКЦ во Львове до сих пор не возвращен весь Святоюрский комплекс.

Пресвитериане Одессы жалуются, что не могут получить в собственность свой храм, который с советских времени используется Гильдией актеров. Дело от мая 2008 года находится в Европейском Суде по правам человека.

В рапорте также упомянута борьба между УПЦ (МП) и УПЦ КП за храм в Рохманове на Тернопольщине.

Представитель мусульманской общины имеют трудности с возвращением 118-летней мечети в Николаеве, мечети в Днепропетровске, 150-летней мечети в Массандре (Крым), Ялте, руин мечети 18 в. в Алуште.

Относительно преследования свободы религии, то не обнаружены случаи заключения за религиозные убеждения или принудительного обращения в другую веру.

В отчете сказано, что случаи проявлений в Украине антисемитизма остаются проблемой. В нем также перечислены случаи актов вандализма на кладбищах и в храмах разных религиозных общин Украины.

В отчете отмечается, что правительство поддерживает межконфессиональное согласие и часто консультируется по этому вопросу с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций, члены которых представляют те Церкви и религиозные организации, верными которых себя считают более 90% религиозно активного населения Украины. В документе отмечено, что в апреле 2009 Министерство Обороны и главные религиозные группы образовали Совет духовной поддержки. 4 июня 2009 была проведена первая встреча Совета Министерства здравоохранения и Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.

Последний раздел Отчета посвящен сотрудничеству правительства Америки с правительственными и религиозными лидерами и организациями Украины ради обеспечения религиозной свободы и прав человека.

http://risu.org.ua/rus/news/article;32521/