Главы украинских конфессий обсудили проблемы возвращения церковной собственности

После встречи с Министром иностранных дел Государства Израиль Авигдором Либерманом члены Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций 19 октября собрались в конференц-зале иерусалимского отеля «Маунт Зион» для проведения очередного рабочего заседания. Председательствовал на заседании Главный раввин Киева и Украины, президент Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Дов Блайх.

Как сообщили УНИАН в Институте религиозной свободы со ссылкой на телефонный разговор с секретарем заседания Геннадием Билорицким.

Согласно повестке дня предстоятели и полномочные представители украинских Церквей и религиозных организаций обсудили состояние государственно-конфессиональных отношений в Украине и ознакомились с законодательными инициативами за последний период.

В ходе заседания председатель Государственного комитета Украины по делам национальностей и религий Юрий Решетников представил присутствующим информацию о законодательных инициативах Комитета в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций. В ходе обсуждения все участники согласились с тем, что в нынешних общественно-политических условиях в Украине целесообразно в первую очередь доработать концептуальные основы государственно-конфессиональных отношений в Украине и принять их в качестве закона, а уже после этого вернуться к разработке изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях».

Отдельное внимание духовные лидеры Украины уделили вопросу неоднозначной практики применения правительственных актов относительно уменьшения цены на природный газ для коммунально-бытовых нужд религиозных организаций. В связи с этим они решили обратиться к Правительству с просьбой уточнить положения соответствующих нормативных актов для того, чтобы их действие однозначно распространялось не только на отопление культовых сооружений, но и на другие бытовые нужды религиозных организаций непроизводственного характера, как это предусмотрено в названии постановления Кабмина №989.

Также члены Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций проанализировали факты приватизации и отчуждения на местном уровне посторонним лицам тех объектов бывшего культового назначения, по поводу которых уже несколько лет идет речь об их возвращении исторических владельцам в соответствии с обязательствами Украины перед Советом Европы. По мнению руководителей конфессий, еще большее удивление вызывают кощунственные сообщения в СМИ, в частности недавняя публикация в газете KyivPost, о якобы незаконных посягательствах верующих на культовые сооружения и недопустимости защиты ими своих прав в суде.

Главы конфессий отметили, что процесс возвращения бывшей церковной собственности должен происходить прозрачно и быть направлен на восстановление исторической справедливости. В связи с этим, члены Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций подчеркнули важность безотлагательного принятия закона о введении законодательного запрета на приватизацию или отчуждение иным способом культовых и других зданий государственной и коммунальной собственности до решения вопроса о возможных путях их возвращения историческим владельцам.

Результатом заседания стало также принятие Декларации Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций по поводу безопасности дорожного движения, которая призывает водителей и представителей власти совместными усилиями обеспечить безопасность на автодорогах Украины.

По информации ИРС среди членов Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций в его выездном заседании приняли участие: от Объединения иудейских религиозных организаций Украины – Главный раввин г.Киева и Украины Яков Дов Блайх и Геннадий Билорицкий, от Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата – Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет и епископ Евстратий, от Украинской Греко-Католической Церкви – митр. протоиерей Олекса Петрив, от Римско-Католической Церкви в Украине – епископ Маркиян Трофимьяк, от Всеукраинского Союза Объединений евангельских христиан-баптистов – президент Союза Вячеслав Нестерук, от Церкви христиан веры евангельской Украины – председатель Союза Михаил Паночко и епископ Николай Синюк, от Украинской Христианской Евангельской Церкви – Старший епископ Леонид Падун, от Украинской Унионной Конференции Церкви адвентистов седьмого дня – президент УУК Владимир Крупский, от Союза свободных церквей христиан евангельской веры Украины – Старший пресвитер Василий Райчинец, от Немецкой Евангелическо-Лютеранской Церкви Украины – президент Синода Андрей Гамбург, от Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви – архимандрит Ливон Гулян, от Украинского Библейского Общества – Генеральный секретарь Александр Бабийчук.

Для участия в выездном заседании Совета также были приглашены председатель Государственного комитета Украины по делам национальностей и религий Юрий Решетников и председатель Правления Института религиозной свободы Александр Заец.



