Министр иностранных дел Израиля и делегация ВСЦиРО обсудили вопросы двусторонних отношений

Делегация Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций ночью 19 октября прибыла в аэропорт им. Бен-Гуриона в г.Тель-Авив (Израиль) после чего отправилась в иерусалимский отель «Хар Цион» («Mount Zion»). Выездное заседание Совета началось с официальной встречи предстоятелей и полномочных представителей украинских Церквей и религиозных организаций с Министром иностранных дел Государства Израиль г-ном Авигдором Либерманом, которая состоялась в первой половине дня в государственной резиденции министра в Иерусалиме.

Как сообщил Институту религиозной свободы по телефону из Иерусалима помощник Главного раввина г.Киева и Украины Геннадий Билорицкий, во время встречи г-н Авигдор Либерман отметил положительное значение украино-израильских отношений и их постепенное углубление. Он поблагодарил представителей Украинской делегации и присутствующего Посла Украины в Государстве Израиль за взвешенную официальную позицию Украины по отношению к Государству Израиль на уровне Организации Объединенных наций (ООН).

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Государстве Израиль Игорь Тимофеев поблагодарил представителей Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций за проявленную инициативу по развитию украино-израильских отношений и усилению межгосударственных связей между двумя государствами. Украинский дипломат выразил благодарность господину Авигдору Либерману, как представителю Государства Израиль, за плодотворное сотрудничество на межгосударственном уровне, в том числе по созданию благоприятных условий для совершения верующими из Украины паломнических визитов на Святую Землю и развития дружественных отношений между представителями обоих народов.

Во время разговора представитель Украинской Греко-Католической Церкви митр. протоиерей Олекса Петрив попросил Министра иностранных дел Государства Израиль поделиться с Украиной огромным опытом помощи мигрантам, в том числе в контексте трудовой миграции, интеграции и реинтеграции украинских граждан. В ответ г-н Авигдор Либерман заявил, что готов предоставить украинской стороне наработки в этой непростой сфере, которые Государство Израиль приобрела за годы своего становления. Он отметил, что такая помощь уже оказывалась Израилем объединенной Германии во время решения комплекса вопросов интеграции населения в этой стране.

В ходе встречи г-н Авигдор Либерман также заявил о заинтересованности в решении вопроса упрощения визового режима между Государством Израиль и Украиной для содействия развитию отношений между обеими странами.

В конце встречи Председательствующий в ВСЦиРО, Главный раввин г.Киева и Украины Яков Дов Блайх поблагодарил Министра иностранных дел Государства Израиль и Посла Украины в Государстве Израиль за возможность таких двусторонних межгосударственных контактов и прием в дружеской атмосфере.

С украинской стороны во встрече приняли участие члены Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Государстве Израиль Игорь Тимофеев, председатель Государственного комитета Украины по делам национальностей и религий Юрий Решетников и председатель Правления «Института религиозной свободы» Александр Заец.

Со стороны Государства Израиль помимо Министра иностранных дел также присутствовали руководитель израильского Правительственного бюро по связям с еврейством бывшего Советского Союза и Восточной Европы «Натив» госпожа Наоми Бен-Ами и другие израильские дипломаты.