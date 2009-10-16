На Кипре состоится совещание комиссии по диалогу между православными и католиками

С 16 по 23 октября на Кипре пройдет совещание Международной смешанной комиссии по богословскому диалогу между Католической и Православной Церквами, передает Седмица.Ru.

Тема пленарной сессии продолжит тему совещания в Равенне 2007 года: «Роль Римского епископа в церковном общении в первом тысячелетии».

Смешанная комиссия состоит из 60 человек - 30 католиков и 30 православных. Сопредседателями этого органа являются кардинал Вальтер Каспер, президент Папского совета по содействию христианскому единству, и православный митрополит Пергамский Иоанн (Константинопольский Патриархат). Комиссия также имеет двух секретарей: католического священника Элеутерио Фортино и православного митрополита Сассимского Геннадия (Константинопольский Патриархат).