Всеукраинский Совет Церквей проведет выездное заседание в Иерусалиме

Следующая встреча глав конфессий, которые являются членами Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, состоится во второй половине октября в формате выездного заседания Совета на Святой Земле – в Иерусалиме (Израиль). Как сообщает Институт Религиозной Свободы, соответствующее предложение очередного Председательствующего в ВСЦиРО, Главного раввина Киева и Украины Якова Дов Блайха поддержали остальные члены Совета.



Организационные вопросы предстоящей поездки стали предметом обсуждения на заседании Секретариата Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, которое прошло 6 октября 2009 года в здании Главной синагоги города Киева.

Участники встречи ознакомились с программой пребывания делегации Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций в Государстве Израиль, которая рассчитана на несколько дней и кроме рабочего заседания Рады предусматривает ряд встреч с высшими должностными лицами страны, Главными раввинами Израиля и другими уважаемыми лицами. Как предполагается, выездное заседание ВСЦиРО в городе Иерусалиме позволит не только поделиться успешным опытом межконфессионального сотрудничества в Украине с представителями Израиля и заинтересованными журналистами, но и будет способствовать развитию межрелигиозных, межгосударственных и культурных связей между обеими странами.

На заседании Секретариата ВСЦиРО представители конфессий также заслушали информацию заместителя председателя Госкомнацрелигий Николая Новиченко о подготовке законодательных изменений в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций. Все присутствующие согласились с необходимостью первоочередной доработки проекта Концепции государственно-конфессиональных отношений в Украине, который должен стать основой для дальнейшего совершенствования действующего законодательства Украины.

В связи с этим Секретариат Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций принял решение направить к Президенту и Премьер-министру Украины обращение с просьбой исключить из планов законопроектных работ на 2009 год требование о разработке новой редакции Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях».

Кроме этого, участники заседания ознакомились с решением Правительства и соответствующим постановлением НКРЭ о ценах на природный газ для нужд религиозных организаций. Наряду с общей позитивной оценкой издания этих актов члены Секретариата ВСЦиРО рассмотрели отдельные проблемные вопросы, которые касаются корректности практической реализации принятых решений в отношении тарификации природного газа, используемого для бытовых нужд и социальной деятельности религиозных организаций.

По результатам обсуждения этого вопроса представители конфессий приняли решение направить Премьер-министру Украины Юлии Тимошенко письмо благодарности за первые реальные шаги Правительства в решении многолетней проблемы, связанной с необходимостью установления справедливых и соразмерных цен на природный газ для нужд религиозных организаций.

Также на заседании представители Церквей и религиозных организаций рассмотрели проект обращения о безопасности дорожного движения, которое имеет целью привлечь внимание государства и общества к необходимости обеспечения безопасности на автодорогах Украины. После обсуждения данный документ решили дополнить и подготовить к очередному заседанию Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.

В заседании Секретариата ВСЦиРО приняли участие полномочные представители Объединения иудейских религиозных организаций Украины, Украинской Православной Церкви, Украинской Греко-Католической Церкви, Всеукраинского Союза Церквей евангельских христиан – баптистов, Всеукраинского Союза Церквей христиан веры евангельской – пятидесятников, Украинской Унионной Конференции Церкви адвентистов седьмого дня, Украинской Христианской Евангельской Церкви, Союза свободных церквей христиан евангельской веры Украины, Немецкой Евангелическо-Лютеранской Церкви Украины и Духовного управления мусульман Украины.