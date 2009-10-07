РПЦ обсудила с Папой Римским возможную встречу с Патриархом

Председатель ОВЦС МП архиепископ Волоколамский Иларион обсудил с Папой Римским Бенедиктом XVI возможную встречу понтифика с Патриархом Кириллом, сообщает РИА Новости.

"Эта тема (тема встречи) затрагивалась. В настоящий момент мы еще не готовы назвать время и место такой встречи, но с обеих сторон существует готовность работать, чтобы такая встреча состоялась", - сказал РИА "Новости" архиепископ.

Архиепископ Иларион находится в Риме с первым визитом в качестве главы ОВЦС МП. 2 октября он встретился с Папой Римским в летней папской резиденции Кастельгандольфо. Они обсудили вопросы, касающиеся двусторонних отношений между Римско-Католической Церковью и РПЦ МП.

По словам архиепископа Илариона, во время беседы с Папой они обсудили сотрудничество в сфере культуры, а также вопросы семейной этики, демографии. Кроме того, Папа Римский и глава ОВЦС МП высказались за противостояние секуляризму и атеизму.

"Сегодня православные и католики не могут быть конкурентами, а должны быть союзниками", - подчеркнул архиепископ Иларион.

Он отметил, что по многим нравственным вопросам нет взаимопонимания, с одной стороны, между православными и католиками, а, с другой стороны, протестантами. "В этой ситуации ответственность, лежащая на православных и католиках, за защиту традиционных христианских ценностей особенно возрастает", - сказал он.

Архиепископ Иларион также рассказал Папе Римскому о ситуации в Западной Украине, где в результате действий греко-католиков на рубеже 1980-1990-х годов, по мнению представителей Московской патриархии, были разрушены три православные епархии. Представитель РПЦ МП считает необходимым сделать все возможное для улучшения ситуации.

Архиепископ Иларион прибыл в Рим с визитом 29 сентября для поддержания рабочих контактов с руководством Римско-Католической Церкви. В эти дни он встретился с государственным секретарем Ватикана кардиналом Тарчизио Бертоне, председателем Папского совета по содействию христианскому единству кардиналом Вальтером Каспером, префектом Конгрегации Восточных церквей кардиналом Леонардо Сандри и председателем Папского совета по культуре архиепископом Джанфранко Равази.

