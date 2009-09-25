В Турции строят «мечеть святого Иисуса»

В турецком городе Диярбакыр началось строительство первой в мире мечети, посвященной Иисусу Христу.

Как сообщает Благовест-инфо, тем самым мусульманская община хочет сделать шаг доброй воли навстречу представителям другой религии.

«Иисус (Иса) почитается как пророк и у нас, и у христиан, — заявил ответственный за строительство Мустафа Узун. – Посвятить Ему мечеть – огромная радость для нас». По словам муфтия общины Абдулкерима Мелик-оглы, реакция общества на это решение была неоднозначной, но чаще все же положительной. Муфтий, в свою очередь, также подчеркнул, что Иса упомянут в Коране и потому ничто не мешает посвятить Ему мечеть.

Священник Сирийской Православной Церкви (нехалкидонской) в Диярбакыре Юсуф Акбулут оценил этот шаг как «революционный», подчеркнув, что это, по всей видимости, «первый в истории случай, когда мечеть посвящается Иисусу». Протестантский пастор Ахмет Гювенер увидел в этом строительстве жест толерантности по отношению к христианам.

В Диярбакыре, что расположен в юго-восточной Анатолии, ранее существовала очень большая христианская община (по преимуществу Армянской и Сирийской Православной Церквей). В 1915 году община эта подверглась жестоким преследованиям и в последующие годы практически исчезла.

На данный момент в Турции есть несколько мечетей, носящих имя Исы, но посвящены они не Христу, а одному мусульманскому духовному лицу, носившему это имя.