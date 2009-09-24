У польских епископов на РПЦ "большие экуменические надежды"

Представители Конференции католических епископов Польши с надеждой и оптимизмом ожидали прибытия 23 сентября в Польшу официальной делегации Русской Православной Церкви Московского Патриархата, сообщил агентству KAI секретарь Конференции епископ Станислав Будзик 22 сентября, передает РИА "Новости".

"Делегацию РПЦ мы примем с радостью", - сказал епископ. По его словам, с визитом он связывает "большие экуменические надежды", поскольку решающую роль в улучшении отношений между российским и польским народами призваны сыграть Церкви.

Делегацию РПЦ МП возглавляет представитель Тверской епархии архимандрит Аркадий ГУБАНОВ. В Нилостолбенском монастыре Тверской епархии, который был основан в конце 16 века, будет помещен список Ченстоховской иконы Божией Матери. 24 сентября, когда делегация приедет в главное польское Богородичное святилище в Ченстохове, образ торжественно передадут ей католические монахи.

Визит организован польским епископатом в сотрудничестве с представителями Польской Православной Церкви. Помимо Варшавы и Ченстоховы, православная делегация посетит древнейшую в Польше кафедру в Гнезно, где покоятся мощи святого Войцеха (Адальберта), Краков, Плоцк и главную православную святыню страны - гору Гарбарка в Полесье.

Представители РПЦ МП вернутся в Россию 29 сентября.

В конце августа глава Конференции католических епископов Польши архиепископ Юзеф МИХАЛИК, бывший секретарь Папы Римского Иоанна Павла II архиепископ Краковский Станислав Дзивиш и архиепископ старейшей в Польше кафедры в Гнезно Хенрик Мушиньский заявили о необходимости подписания документа о примирении народов и взаимном прощении обид, нанесенных в прошлом.

Также источник напоминает, что отношения России и Польши сейчас переживают не лучшие времена. В последнее время остро разгорелись споры вокруг роли Советского Союза во Второй мировой войне, в частности, вокруг пакта Молотова-Риббентропа, который привел к разделу Польши, вторжения советских войск в Польшу 17 сентября 1939 года, расстрела польских офицеров в Катыни в 1940 году.

На памятных мероприятиях 1 сентября в Польше по случаю 70-летней годовщины начала Второй мировой войны, на которые приехал, в том числе, российский премьер-министр Владимир ПУТИН, глава польского правительства Дональд ТУСК высказался за улучшение отношений своей страны с Россией, назвав абсурдной ситуацию, "когда отношения между Москвой и Варшавой хуже, чем польско-германские или российско-германские отношения".