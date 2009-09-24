Кирилл и Папа Римский встретятся на нейтральной территории

"Отношения с Русской Православной Церковью сильно улучшились, вероятно, открывая возможность как для визита Папы в Москву, так и для исторической встречи между Папой и православным Патриархом за пределами России и Ватикана!", - заявил во вторник высокопоставленный представитель Святого престола. Об єтом сообщает портал Кредо.Ру, со ссылкой на Cyprus Weekly.

"В последние годы мы преодолели то напряжение, которое было между нами", - заявил кардинал Вальтар Каспер в интервью "Радио Ватикана".

Кардинал сделал это заявление после встречи с архиепископом Иларионом, главой ОВЦС МП. В пятницу Иларион должен встретиться с Папой Бенедиктом XVI.

На вопрос, стала ли "немного ближе" поездка в Москву, Каспер ответил "да", однако заметил, что в настоящий момент это не стоит на повестке дня.

Гораздо более вероятна встреча Бенедикта и Патриарха Кирилла в третьей стране.

"Они не отказываются от встречи с Папой: вероятно, она будет иметь место не в Москве или в Риме, а в каком-то другом месте", – заметил Каспер.

Предыдущий понтифик, Иоанн Павел II, разочаровался в своих попытках посетить Москву, совершив поездку, которая стала бы важным знаком преодоления различий между римским католицизмом и православным христианством.

Московская Церковь блокировала такой визит, обвиняя Ватикан в прозелитизме на территории России и других традиционных православных стран бывшего Советского Союза. Ватикан всегда отрицал эти обвинения.

Каспер добавил, что две Церкви намерены вскоре возобновить богословские диалоги на Кипре.

Одним из признаков потепления климата стало июльское заявление Дмитрия Медведева итальянским журналистам о том, что Москва хочет улучшить отношения с Ватиканом.